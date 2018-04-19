Какие места в Санкт-Петербурге считаются самыми страшными

В каждом городе есть места, слывущие «зловещими» или «проклятыми». Они окутаны легендами, в основе которых порой лежат реальные исторические события. Много таких мест и в российской северной столице — Санкт-Петербурге

Призраки Марсова поля

В 1918 году здесь были захоронены убитые контрреволюционерами Моисей Володарский, Моисей Урицкий, Семен Нахимсон, Рудольф Сиверс, а также четыре латышских стрелка из Тукумского социалистического полка. С 1919 по 1920 год к ним добавились могилы девятнадцати героев гражданской войны. Захоронения продолжались вплоть до 1933 года.

В начале 30-х кладбище благоустроили, разбили цветники и газоны, установили скамейки и фонари… После этого кладбище революционеров объявили историческим памятником и захоронения на нем прекратились. Однако до 1944 года оно носило название Площадь Жертв Революции.

В 1957 году, в канун сорокалетия Октября, на Марсовом поле был зажжен Вечный огонь. В 70-е годы прошлого века сложилась традиция — новобрачным возлагать туда цветы. Но говорят, что пары, которые соблюдают эту традицию, как правило, вскоре разводятся…

Находились очевидцы, рассказывающие, что порой к свадебным процессиям пристраивался какой-то бледный оборванец, появлявшийся неизвестно откуда и потом исчезавший неизвестно куда… Иногда он являлся потом во сне женщинам, участвовавшим в процессиях. И всегда впоследствии в их семьях случались какие-то несчастья: кто-нибудь заболевал, умирал или получал увечье… Поговаривают, что оборванец — это призрак одного из похороненных на Марсовом…

Дьявол в Ротонде

В одном из подъездов старинного особняка екатерининских времен на углу Гороховой улицы и набережной Фонтанки скрыто круглое помещение с колоннами по периметру, увенчанное куполом с балюстрадой, в центре которого находится изображение змеи… Когда-то это была просто парадная лестница.

Есть версия, что здание в конце XVIII — начале XIX веков принадлежало известному петербургскому масону графу Андрею Зубову и первоначально предназначалось для собраний масонской ложи…

Ходили также слухи, что там располагался храм сатанистов. В доказательство приводят особенности узора решеток балюстрады, в котором четко просматриваются пентаграммы…

В 1861 году к Ротонде пристроили трехэтажный корпус. Одно время там располагался публичный дом. А в начале XX века тут жил будто бы сам Григорий Распутин … [С-BLOCK]

В советское время трехэтажную пристройку разрушили, Ротонде вернули первоначальный вид. В 70-е она стала культовым местом для неформальной молодежи — хиппи и рок-н-ролльщиков, получив у них название «Центр мироздания».

Войдя внутрь, вы окажетесь в вестибюле, откуда вверх поднимаются две симметричные чугунные лестницы, ведущие на площадку со стенами, расписанными еще в начале прошлого столетия. Еще одна небольшая лесенка, представляющая собой ответвление от основной, ведет налево, но не приводит ни к какой двери, а заканчивается маленькой площадкой.

Говорят, что, если подниматься по винтовой лестнице с закрытыми глазами, то никогда не дойдешь до самого верха — будто застреваешь где-то между реальностями… А еще — что ровно в полночь на площадке Ротонды (ротондовском тупичке) можно встретить самого дьявола…

Дух колдуна на Боровском мосту

На Боровском мосту через Обводный канал прохожие нередко испытывают необъяснимое желание перелезть через ограждение и броситься вниз…

Говорят, что раз в 10 лет там наступает пик самоубийств. Так, за один лишь 1923 год в канал с Боровского моста бросилось 89 человек. В живых остался только один. И он никак не смог объяснить причину, по которой решил свести счеты с жизнью… За 1933 год здесь имело место 107 случаев суицида. Следующий пик пришелся на 1943 год…

Психиатр Ефимсон обнаружил в архивах средневековую хронику Эрика Абосского, описывавшую следующее. В 1300 году сюда пришли шведы, и их предводитель маршал Торкель основал в устье Охты крепость Ландскрону. Шведские солдаты жестоко обращались с местным населением — карельскими племенами, обитавшими на реках Кеме (ныне Фонтанка) и Сутилла (ныне Волковка). Стремясь искоренить языческую веру, они разрушали культовые святилища аборигенов. И были прокляты старым колдуном. Жреца убили, но воины продолжали бояться проклятья. Наконец к маршалу явился человек из местных, который предложил ему за плату это проклятие снять. Торкель дал согласие.

Ночью пять молодых карелок были принесены в жертву на месте разрушенного капища. Их останки погребли в центре круга, вместе с трупом колдуна, и придавили сверху плитами.

После этого шаман, взявшийся снять проклятье, провел ритуал «запечатывания» духа колдуна. Рабочие же, прокладывавшие теплотрассу, по незнанию выпустили его наружу… Кстати, из плит святилища изготовили поребрики для обрамления Лиговского проспекта.

Поклонная гора и распутинское проклятие

«Нечистым» считается и место у подножия Поклонной горы, где в марте 1917 года по приказу Временного правительства сожгли извлеченный из могилы труп Григория Распутина, убитого за два месяца до того и похороненного в Царском Селе.

Рассказывают, что, едва тела великого старца коснулся огонь, он привстал в гробу, помахал рукой толпе, собравшейся вокруг, и скрылся в пламени.

В 1995 году между станциями метро «Лесная» и «Площадь Мужества» произошла крупная авария, вызванная прорывом подземного плывуна. Знатоки истории тут же вспомнили, что когда в 17-м году труп Распутина везли к месту сожжения, у машины сломалась ось, и пока ее меняли, тело чародея выгрузили на землю у поселка Лесное. Прорыв плывуна случился как раз на месте аварии грузовика. Покойного Распутина сожгли через 79 дней после его гибели. А катастрофа в метро приключилась спустя ровно 79 лет после надругательства над трупом…