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Фонд Сороса заподозрили во вмешательстве в политику и выдворили из Будапешта
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Фонд Сороса заподозрили во вмешательстве в политику и выдворили из Будапешта 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Венгерские власти заподозрили американского миллиардера Джорджа Сороса во вмешательстве во внутреннюю политику страны и приняли решение выселить офис его фонда «Открытое Общество» из Будапешта. Об этом сообщает Sputniknews со ссылкой на немецкую газету Die Presse.
По данным издания, Будапешт подозревает Сороса в том, что он нанял около 2 тыс. человек для вмешательства в парламентские выборы. Венгерские власти разработали законопроект «Остановите Сороса», чтобы ограничить предполагаемое воздействие миллиардера на внутреннюю политику. Отмечается, что парламент пока не принял его, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что закон смог бы исключить политическое влияние Сороса.
Глава фонда Патрик Гаспар заявил, что фонд не прекратит свою деятельность и переедет в Берлин.
В 2017 году сообщалось, что Сорос перевел фонду «Открытое общество» около $18 млрд
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