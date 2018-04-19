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Титов: «теневому» бизнесу нужно создать выгодные условия для выхода в легальное поле
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Титов: «теневому» бизнесу нужно создать выгодные условия для выхода в легальное поле 

ТАСС 48 минут назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. «Теневой» бизнес в России необходимо выводить в легальное поле, создавая для предпринимателей выгодные условия для работы. Такое мнение выразил в четверг в ходе IV Ялтинского международного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По его оценкам, «теневая» экономика в России «занимает от 35% до почти 50% ВВП». «Гаражную» ["теневую"] экономику нужно не уничтожать, а выводить в легальное поле, создавать комфортные условия, чтобы предпринимателям было выгодно работать «в белую». Прежде всего, это снижение налоговой нагрузки, переход к системе патентов с гибкими сроками действия, которые не будут большим обременением для малого бизнеса и смогут быть оформлены за пять минут", — сказал Титов.
В ходе форума эксперты отмечали, что подобные меры будут особенно важны для жителей Крыма, которые, например, сдают свою жилплощадь туристам только в период курортного сезона и считают невыгодным покупать минимально возможный сейчас годовой патент.
Также предлагается уделить особое внимание упрощению системы администрирования для малого бизнеса, установить четкие условия не только регистрации, но и прекращения патентов, а с бизнесменов снять «ответственность за прошлое». По словам Титова, с учетом такого объема «теневой» экономики, люди, которые были «в нее вовлечены, в той или иной форме нарушали закон, хотят уверенности, что завтра с них не спросят за старые дела».
IV Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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