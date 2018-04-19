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На фоне заявлений о включении Владивостокской крепости в список ЮНЕСКО один из её объектов превратили в баню
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На фоне заявлений о включении Владивостокской крепости в список ЮНЕСКО один из её объектов превратили в баню 

Prim.News 55 минут назад
Речь идет о пороховом погребе во Фрунзенском районе.
Пороховой погреб П4 из комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости приспосабливают в баню. Об этом в своем фейсбуке рассказал историк, писатель Владимир Калинин. «Это пороховой погреб П4 на Эгершельде. Сперва из него слепили какую-то сомнительную харчевню, где в сводчатых помещениях навесили плоские подвесные потолки. А теперь вот он стал элитной банькой, даже деревом обшивают снаружи, чтобы красимше было», — написал Калинин.
Погреб расположен рядом с гостиницей «Корона» недалеко от остановки «Казанский храм». 18 декабря 2018 года вышел приказ (PDF) об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, «Пороховой погреб П4». Оно содержит ряд серьезных ограничений, который касается и внешнего вида объекта.
Между тем, по итогам прошедшего итогового заседания коллегии Минвостокразвития Приморскому краю было рекомендовано совместно с Министерством культуры РФ организовать работу по включению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости, 1889-1914 гг.» в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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