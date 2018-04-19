Дмитрий Азаров: «Строительству моста через Волгу необходимо сделать глубокое экономическое обоснование»

В начале встречи Дмитрий Азаров отметил, что проблемы малых городов долгое время выпадали из фокуса внимания властей. Однако и от самих городов требуется инициатива.

Глава региона подчеркнул, что каждому городу необходимо разработать стратегию развития, чтобы определить цели и задачи, чтобы понимать, на что будут расходоваться бюджетные средства. Наличие такого документа станет важнейшим условием получения региональных субсидий. В Октябрьске разработку стратегии должны закончить к 1 сентября.

Также Дмитрий Азаров указал на необходимость реализации доходного потенциала муниципалитетов. «Прирост доходов не приведет к снижению региональной поддержки. В первую очередь будем помогать активным», — заверил он.

Жители Октябрьска получили возможность задать главе региона интересующие их вопросы. Они касались ремонта школ и детских садов, газификации удаленных микрорайонов и поселков, расширения списка дворов, которые предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

На все вопросы глава региона и представители профильных министерств дали подробные и исчерпывающие ответы. А наибольший интерес собравшихся вызвала тема строительства моста через Волгу: депутат Самарской губернской думы Виктор Станотин предложил строить его в районе Октябрьска.

Глава региона подчеркнул, что таким важным решениям должно предшествовать глубокое экономическое обоснование и технический расчет.

"Несмотря на то, что разговоры ведутся не один десяток лет, транспортная стратегия, разработанная на федеральном уровне, не учитывала строительство моста через Волгу и вообще Самарскую область как участника международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Никто этим не занимался", — отметил Дмитрий Азаров.

Вопрос включения области в систему международных транспортных коридоров стал одним из ключевых в работе Дмитрия Азарова на посту главы региона.

Корректировка транспортной стратегии РФ — один из важнейших вопросов на экономическом форуме в Красноярске в апреле этого года. «Во время визита президента Владимира Владимировича Путина Самару я как раз эту просьбу высказал — внести коррективы в утвержденную транспортную стратегию, и президент дал соответствующее поручение», — рассказал Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, сейчас у Самарской области появляется шанс. «Все географические предпосылки к этому есть», — заявил Дмитрий Азаров.

Окончательное решение по выбору маршрута правительственной комиссией под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича еще не принято. Сейчас необходимо сделать дополнительное технико-экономическое обоснование.

"Важно, что мы были услышаны, наши аргументы были приняты. Аркадий Владимирович сказал, что «узкое горлышко» перехода через Волгу по плотине ГЭС необходимо расшивать.

Соответственно, необходимо искать варианты строительства моста. Это решение, выбор места надо обосновывать. Я настойчиво буду этим заниматься, потому что понимаю, что это шанс для региона, мы сейчас пытаемся запрыгнуть в последний вагон" — сказал Дмитрий Азаров.