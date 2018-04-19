Границы американского терпения

Нежелание поддаваться манипуляциям не равно изоляционизму. Осознание того, что США вряд ли могут позволить себе еще одно бремя — не бессмысленный национализм. Сомнение в том, по силам ли Америке текущий статус-кво здесь и за рубежом — не ересь. Время, когда мы были уверены в том, что сможем выбраться из любых переделок, взяв очередной кредит, почти подошло к концу.

Трамп стал президентом благодаря коллективной усталости от гигантского долга Америки. В настоящее время месячный торговый дефицит США составляет 57 миллиардов долларов.

Нищета Детройта, центральной Калифорнии или Западной Вирджинии не навевает мыслей о невероятным богатстве нации, что бы ни подумал иностранец, наведавшись на Манхэттене , в Чеви-Чейз или Пресидио-Хайтс.

НАТО была создана для защиты западноевропейцев от советского экспансионизма и превратилась в крайне важный западный союз, который мог бы пустить в ход свою тактику коллективного сдерживания ради сохранения общих демократических ценностей.

Но если США продолжат защищать этот альянс, то, безусловно, его главные члены, государства процветающей Европы, должны превышать свой собственный согласованный уровень расходов на оборону. До недавнего времени большинство этим даже не озадачивалось.

Негласная предпосылка заключалась в том, что США нужны НАТО больше, чем государствам НАТО в Европе нужны Соединенные Штаты. Или в том, что Америка настолько велика и мощна, что ей по карману платить за чужие ошибки.

Мексика считала, что ее богатый сосед может на долговременной основе служить убежищем для ее обедневших граждан, тем самым избавляя ее от необходимости проводить собственные реформы.

Соединенные Штаты якобы были настолько богаты, что могли предлагать льготы нелегалам и даже не озадачиваться тем, что они отправляют 60 миллиардов долларов домой (что такое 60 миллиардов долларов для многомиллиардной экономики?) в Центральную Америку и Мексику.

Когда изредка Соединенные Штаты закусывали удила, Мексика всегда могла обвинить их в том, что по существу открытая Америка — страна ограничений и ксенофобии. Интересно, как именно может выражаться враждебность Мексики — в клятвах не получать денежные переводы, требовать репатриации за своих утраченных граждан, в одностороннем отказе от НАФТА или выборах президента-националиста, который построил бы стену?

Китай игнорирует международные правила в различных аспектах своей торговой политики, закрывая глаза на законы об авторском праве и патентах. Он экспроприирует технологию США и управляет обширными коммерческими шпионскими предприятиями.

Палестинцы играют с США в странную игру. Они знают, что свыше 60 процентов населения США не согласно с их взглядами. Но они также предполагают, что американцы должны отправлять им около 700 миллионов долларов ежегодной помощи — по-видимому, исходя из предпосылки, что без американской помощи неясно, что может случиться с интересами Израиля или США.

Демократы уверены, что их дорогостоящая перераспределительная повестка дня неприкосновенна. Но больше так продолжаться не может. По мере роста процентных расходов и долга, множатся и проблемы Америки.