Ни хао! Студенты из Поднебесной отмечают день родного языка

Иероглифы, непривычное звучание, отсутствие ударений — полтора миллиарда людей говорят на китайском. Выучить его — испытание даже для самих китайцев. Корреспондент «ВМ» выяснила, как празднуют День китайского языка студенты Российского университета дружбы народов

День китайского языка учрежден Организацией Объединенных Наций . Официальным праздником он не является, но в школах, университетах и в образовательных центрах приуроченные к дате мероприятия собирают тысячи гостей.

— В этот день проходят мастер-классы по каллиграфии, чайные церемонии и прочие традиционные вещи, — рассказала «ВМ» магистр РУДН Гао Дай.

Кстати, по данным Института дипломатической службы госдепартамента США , китайский является самым сложным языком в мире. В его составе — сто тысяч уникальных иероглифов. Правда, в жизни достаточно помнить хотя бы тысяч пять.

— Для иностранцев изучать китайский — очень перспективно, — добавляет студентка-маркетолог Го Ханцю. — Но лингвистические системы совершенно разные. От себя могу добавить, что китайский — один из самых красивых и интересных языков!

К родному языку китайцы относятся с достаточной долей уважения и всячески стараются поддерживать уровень грамотности населения.

— У нас проходит телевизионный конкурс поэтов, собирающий у экранов огромную аудиторию, — добавляет Гао Дай. — Есть и программа «Диктант китайских иероглифов», тоже весьма популярная.