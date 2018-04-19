Ни хао! Студенты из Поднебесной отмечают день родного языка 

Иероглифы, непривычное звучание, отсутствие ударений — полтора миллиарда людей говорят на китайском. Выучить его — испытание даже для самих китайцев. Корреспондент «ВМ» выяснила, как празднуют День китайского языка студенты Российского университета дружбы народов.
День китайского языка учрежден Организацией Объединенных Наций. Официальным праздником он не является, но в школах, университетах и в образовательных центрах приуроченные к дате мероприятия собирают тысячи гостей.
— В этот день проходят мастер-классы по каллиграфии, чайные церемонии и прочие традиционные вещи, — рассказала «ВМ» магистр РУДН Гао Дай.
Кстати, по данным Института дипломатической службы госдепартамента США, китайский является самым сложным языком в мире. В его составе — сто тысяч уникальных иероглифов. Правда, в жизни достаточно помнить хотя бы тысяч пять.
— Для иностранцев изучать китайский — очень перспективно, — добавляет студентка-маркетолог Го Ханцю. — Но лингвистические системы совершенно разные. От себя могу добавить, что китайский — один из самых красивых и интересных языков!
К родному языку китайцы относятся с достаточной долей уважения и всячески стараются поддерживать уровень грамотности населения.
— У нас проходит телевизионный конкурс поэтов, собирающий у экранов огромную аудиторию, — добавляет Гао Дай. — Есть и программа «Диктант китайских иероглифов», тоже весьма популярная.