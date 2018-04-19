Предприниматели призвали новое правительство не бояться рисков и соответствовать развитию рынков

Фото: iStock

Президент «Опоры России» Александр Калинин в ходе Ялтинского форума заявил, что новому правительству, которое будет сформировано после инаугурации президента, нужно будет обновиться на треть. Об этом пишет РБК.

По мнению Калинина, в новое правительство должны прийти новые и, желательно, молодые управленцы. Он добавил, что новые люди в правительстве должны соответствовать темпам развития рынков. «Бизнес стал по-другому работать, и, соответственно, эти новые навыки должны найти свое отражение», — заключил Калинин.

А президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что люди, которые войдут в состав нового кабмина, должны быть готовы принимать решения и рисковать. По мнению Шохина, новые члены правительства должны наниматься на определенную задачу, не выполнив которую, они должны понимать, что им пора уходить.

Александр Шохин

президент РСПП

«Самое главное, хотелось бы, чтобы у нового правительства было то, что было у нас когда-то в 90-е годы — воля. Воля к решению задач и готовность взять на себя ответственность за и положительное и отрицательное последствия, в случае, если задачи не будут решены».

Инаугурация президента пройдет 7 мая. После нее действующее правительство сложит полномочия, а в течение двух недель после инаугурации президент должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьера. Затем в течение недели новый премьер-министр должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров.

А уже сегодня стало известно, что вопрос о продлении надзорных каникул для малого бизнеса, которые завершаются в 2018 году, не рассматривается в правительстве. Об этом заявил министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов , который курирует в правительстве реформу контрольно-надзорной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники хотят отказаться от надзорных каникул для бизнеса

По словам Абызова, правительство провело встречи с «Опорой России», « Деловой Россией », Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой . По словам Абызова, представители бизнес-объединений назвали вопрос о продлении надзорных каникул неактуальным.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!