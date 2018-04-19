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Cостоялось вручение первой премии «Headliner года»
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Cостоялось вручение первой премии «Headliner года» 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
На высоте 84 этажа башни Москвы-Сити 18 апреля состоялась церемония вручения премии «Headliner года». Её инициатором выступил квартал жилых небоскребов Headliner, проектируемый архитектурным бюро «Остоженка». А целью премии был поиск талантов, которые своей личной деятельностью стимулируют прогресс и развитие общества.
В конкурсе мог принять участие каждый. Всего было подано 1838 заявок по совершенно разным направлениям — наука, искусство, спорт, бизнес и общественная жизнь. В этих сферах путём общественного голосования и мнения жюри были отобраны лучшие номинанты, ставшие лауреатами первой премии.
Благодаря широкому интересу общественности организаторы приняли решение сделать премию ежегодной.
Награду в номинации «Общественная жизнь получила Лида Мониава, заместитель директора московского Детского хосписа „Дом с маяком“. Она смогла собрать 20 миллионов рублей на лечение детей. Ей достался главный приз — квартира в жилом комплексе Headliner.
В номинации „Спорт“ победителем стал Александр Капер, который пробежал 8 000 километров от Москвы до Пекина за 200 дней, тем самым популяризируя бег. Он сам себя называет русским „Форрест Гампом“. В номинации „Бизнес“ хедлайнером года стала Татьяна Вознесенская — создательница проекта „Маленькая ферма“. Премию в „Науке“ взял 28-летний инженер Роман Переборщиков — основатель самого крупного в России научно-популярного лектория „Курилка Гутенберга“. А в номинации „Культура“ победителем был выбран популярный поэт и писатель Дмитрий БелоконЪ.
Вручение наград происходило в ресторане Insight на 84 этаже башни „Око“. Мероприятие посетили известные актёры, певцы, спортсмены, политические деятели и бизнесмены (и, конечно, представители портала Roomble.com). Кульминаций вечера стала художественная подсветка фасадов строящихся корпусов нового комплекса. Квартал жилых небоскрёбов Headliner впервые озарился огнями, которые фактурно выделили его силуэт на фоне пейзажа ночной Москвы.
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