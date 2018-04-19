Александр Чачава рассказал, как российским предпринимателям справиться с изоляцией

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Россия уже прошла путь изоляции в сфере информационной безопасности 20 лет назад из-за того, что многие компании вместо выхода на международный рынок пытались создать продукты, соответствовавшие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Сейчас Россия наступает на те же самые грабли, считает Александр Чачава , управляющий партнер корпоративного венчурного фонда LETA Capital. Он рассказал Republic, как российскому бизнесу добиться успеха, несмотря на изоляцию.

Сейчас на Россию приходится 1% мирового ИТ-рынка. Это произошло из-за того, что власти создали золотую клетку для технологических компаний. Так, вместо десяти сильных международных компаний из России на этом рынке сейчас работает лишь «Лаборатория Касперского» . И сейчас сотни российских стартапов стремятся получить сертификацию ФСТЭК, оказаться в Росреестре или получить грант Национальной технической инициативы. При этом выходить на международный рынок эти проекты рассчитывают лишь через пару лет, набравшись опыта. С такой стратегией не получится создать компанию мечты, которая займет долю на мировом рынке.

Александр Чачава

управляющий партнер LETA Capital

«Стартап с первой минуты своего существования должен стремиться туда, а не тратить тысячи человеко-часов на бюрократию грантов и сертификаций. Время гораздо дороже мнимых преференций».

Сегодняшную ситуацию в России Чачава сравнивает с тем, что было в Израиле в девяностые и нулевые годы. Тогда Израиль находился в физической изоляции (интифада, вторжение в Ливан ), а каждому молодому программисту требовалось отслужить в армии (иногда четыре—пять лет). Давление на страну также исходило из арабских стран и Европы. В этой ситуации израильские технологические предприниматели стали гражданами мира. С момента создания их компании уже были международными: при любой необходимости проект перевозил сотрудников в Европу или США

Чачава отмечает, что он никогда не слышал от израильских предпринимателей призывов уезжать из страны. Несмотря на то, что многие из бизнесменов долго живут в Соединенных Штатах или других фокусных рынках, они никогда не теряют связей с Израилем. А после продажи технологической компании они возвращаются в Израиль, чтобы создать следующую компанию.

Александр Чачава

управляющий партнер LETA Capital

«Самый большой плюс изоляции (если у нее, конечно, могут быть плюсы) в том, что в России сейчас самая дешевая в мире цена на квалифицированных программистов. Это печально, потому что наши разработчики, конечно, стоят дороже. Но факт остается фактом, мы можем делать качественный софт дешевле всех в мире. Конечно, его можно сделать и в Индии , и в Китае , но по уровню качества он будет хуже».

Топовые программисты за $3 тыс. в месяц есть только в России, продолжил Чачава. Низкая стоимость качественных специалистов позволяет малой кровью создавать серьезные продукты. В США топовых разработчиков сложно за $15 тыс. в месяц — там их разбирают Facebook, Alphabet и Amazon. В Израиле хороший разработчик стоит $8—9 тыс. «Мы можем создавать технологии и продукты в разы дешевле. И этой возможностью надо пользоваться», — отметил Чачава.

Однако стартапу еще нужно продать продукт, и здесь у российских технологических компаний начинаются сложности. Инвесторы не готовы вкладывать деньги в Россию, считая страну логовом зла. Поэтому бизнесу приходится маскироваться под зарубежные компании. Нет ни одной компании с международной выручкой выше десятков миллионов долларов, которая называет себя российской с головным юридическим лицом, зарегистрированным в России, добавляет Чачава. А технологические компании из других стран могут себе позволить честно назвать свое происхождение.

Чачава отмечает, что бренд русскоязычного разработчика или математика силен в США и там готовы работать с продуктами таких людей, однако это не касается компаний из России. Инвесторы также опасаются потерять доступ к научно-исследовательским центрам российского бизнеса. Израилю удалось добиться того, что у редкого калифорнийского гиганта нет исследовательского центра в Израиле (несмотря на то, что его могут обстрелять из сектора Газа).

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«Всё завязано на политическом маркетинге, который влияет на бизнес. Всем приходится быть выходцами из России, но не россиянами», — продолжает Чачава. Однако даже акцент на иностранном языке может стать поводом быть сильнее конкурентов и делать то, что должна делать компания с амбициями. «Санкции подталкивают нас быть лучшими международными компаниями», — заключил Чачава.

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