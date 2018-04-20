Россия — спонсор терроризма?

Несмотря на то, что администрация Трампа и конгресс за последний год ввели серию беспрецедентных санкций против России , президент Владимир Путин еще упорнее наносит ужасный ущерб международному миру и стабильности.

Сирией. Наряду с усилением финансовых санкций против Путина и его окружения в американском колчане есть еще одна стрела, которая усилит дипломатическое давление на Россию. Госдепартамент должен рассмотреть вопрос о том, чтобы включить эту страну в список государственных спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном

Нравственные доводы в пользу такого шага вполне логичны. Россия нападала на своих соседей Грузию Украину ; она поддерживает кровожадный режим Башара аль-Асада и наших врагов в Афганистане ; она ведет активную информационную войну против западных демократий и среди прочего, вмешивалась в 2016 году в американские выборы.

Россия эти обвинения отвергает, но доказательства неоспоримы. Собственно, как и значение этой атаки. Теперь Россия официально несет ответственность за нападение с применением химического оружия на члена НАТО на его собственной территории. Это вопиющее нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника. И оно требует серьезного ответа США

А до этого поразительного подтверждения была ужасная химическая атака Асада против собственного народа в Сирии. Он остается у власти лишь благодаря тому, что Кремль оказывает ему огромную дипломатическую, военную и экономическую поддержку. Применение химического оружия против гражданского населения противозаконно по нормам международного права и в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химического оружия. На самом деле, противозаконная химическая программа Сирии является одной из причин, по которым США называют эту страну государственным спонсором терроризма.

Есть также свидетельства того, что Россия в сирийском конфликте поддерживает обе стороны. Она защищает кровавый режим Асада и одновременно разжигает радикальное повстанческое движение против него. Украинские средства массовой информации сообщают, что Россия оказывает материальную помощь «Исламскому государству» (запрещенная в России организация — прим. ред.), а также содействие в вербовке. Согласно этим сообщениям, в рядах «Исламского государства» сегодня воюют тысячи русскоязычных джихадистов.

Мы также знаем, что Россия наращивает поддержку антиамериканским боевикам в Афганистане. 9 февраля 2017 года генерал Джон Николсон (John Nicholson), командующий американскими войсками в Афганистане, заявил сенатскому комитету по делам вооруженных сил, что Россия начала публично признавать законным «Талибан» (запрещенная в России организация — прим. ред.), дабы «подорвать позиции США и НАТО».

Более того, Россия, судя по всему, не собирается прекращать свою незаконную и аморальную войну против Украины. Когда она в 2014 году присоединила Крым , а затем поддержала пророссийских марионеток в Донбассе, мировое сообщество не сумело должны образом отреагировать на продолжающуюся по сей день российскую агрессию, и за это пришлось заплатить огромную цену. В ходе этой войны более 10 тысяч украинцев погибли и более 1,7 миллиона стали беженцами. 17 июля 2014 года российские ставленники сбили гражданский авиалайнер, убив всех находившихся на борту людей в количестве 298 человек, включая одного американца.

По этой причине я намерен выступить с законодательной инициативой, потребовав от Госдепартамента в течение 90 дней определить, соответствует ли Российская Федерация критериям государственного спонсора терроризма. Если ответ будет положительный, России будет ограничена американская иностранная помощь, против нее будет введен запрет на экспорт продукции американской оборонной промышленности, будут ограничены продажи определенных американских товаров гражданского и военного назначения, а также применены иные финансовые и прочие ограничения. Многие из этих мер уже должны действовать в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций, а администрация Трампа рассматривает дополнительные меры.

Кое-кто будет утверждать, что если наклеить столь отвратительный и позорный ярлык на ведущую мировую державу, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН , это не заставит ее отступить, и может еще больше навредить российско-американским отношениям, которые и без того оказались на рекордно низком уровне. Это важные политические вопросы, и именно поэтому я со своим предложением оставляю последнее слово профессионалам из Госдепартамента.