Конституцию Франции предложили изменить

В частности, совет предложил отказаться от основополагающего определения «права человека» по той причине, что во французском слово homme одновременно означает «мужчина». Взамен радетели паритета полов настаивают на формулировке — «гуманитарные» в смысле «человеческие права». Не по нраву им и республиканский лозунг «Свобода, равенство и братство». Первые два слова совет не смущают, а вот третье явно подкачало. Почему, мол, «братство», а как быть с сестрами, то бишь с «сестринством»? Долго думали, а после вышли с такой рекомендацией: вымарать «братство» вовсе, чтобы дамам не было обидно. А вместо него, написать «солидарность». Но и это не все. Руководство совета выступило в поддержку так называемой инклюзивной орфографии. Она заключается в «революционном» написании профессий и званий, используя разделительные точки. К примеру, нижняя палата парламента в документах по этому правилу будет писаться так «депутат.ы.ки». Добавлю, что против этого орфографического абсурда уже выступила Французская академия.