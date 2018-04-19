Ещё
Конституцию Франции предложили изменить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конституцию Франции предложили изменить 

Российская Газета 1 час назад
В частности, совет предложил отказаться от основополагающего определения «права человека» по той причине, что во французском слово homme одновременно означает «мужчина». Взамен радетели паритета полов настаивают на формулировке — «гуманитарные» в смысле «человеческие права». Не по нраву им и республиканский лозунг «Свобода, равенство и братство». Первые два слова совет не смущают, а вот третье явно подкачало. Почему, мол, «братство», а как быть с сестрами, то бишь с «сестринством»? Долго думали, а после вышли с такой рекомендацией: вымарать «братство» вовсе, чтобы дамам не было обидно. А вместо него, написать «солидарность». Но и это не все. Руководство совета выступило в поддержку так называемой инклюзивной орфографии. Она заключается в «революционном» написании профессий и званий, используя разделительные точки. К примеру, нижняя палата парламента в документах по этому правилу будет писаться так «депутат.ы.ки». Добавлю, что против этого орфографического абсурда уже выступила Французская академия.
Российская Газета: последние новости
Катырин назвал сроки восстановления экономики РФ после санкций СМИ: Удар по Сирии - сигнал КНДР МИД Ирана: США вредят мирному процессу в Сирии и способствуют террористам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение372
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии376
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет58
Лондон арестовал яхту российского миллиардера44
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег181
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение