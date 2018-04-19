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Прокуратура требует лишить мандата Олега Сорокина второго
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Прокуратура требует лишить мандата Олега Сорокина второго 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Комиссию, проверяющую соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства, возглавил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Сейчас на повестке дня декларация Олега Владимировича Сорокина.
Прокуратура обнаружила, что в документе не отражен беспроцентный заем в 9 млн рублей, который депутат дал аффилированной фирме «Парк-Инвест». По мнению надзорного органа, эта сумма в разы превышает его доход по основному месту работы, пишет «Коммерсант».
— Это взаимоотношения внутри коммерческой структуры. Я фактически сам себе дал заем. На эти деньги компания, в которой я являюсь соучредителем, купила оборудование. Оно уже работает, налоги с выпускаемой продукции платятся. А мне говорят, что одну строчечку не указал в декларации. Так вам шашечки надо или ехать? — заявил депутат изданию.
Сейчас комиссия под руководством Владимира Панова проводит проверку. По ее результатам гордуме будут даны рекомендации — лишать или нет Сорокина депутатского мандата.
В последнее время Олега Сорокина второго преследуют неприятности. В конце января его задержали автоинспекторы в нетрезвом состоянии за рулем квадроцикла. Депутат заявил, что его оговорили. Однако суд встал на сторону обвинения, оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил прав на год и семь месяцев. Позже политсовет местного отделения «Единой России» исключил его из партии. В интернете появился фильм-разоблачение о его деятельности на посту председателя совета директоров «Нижегородского водоканала».
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