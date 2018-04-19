Прокуратура требует лишить мандата Олега Сорокина второго

Прокуратура обнаружила, что в документе не отражен беспроцентный заем в 9 млн рублей, который депутат дал аффилированной фирме «Парк-Инвест». По мнению надзорного органа, эта сумма в разы превышает его доход по основному месту работы, пишет «Коммерсант».

— Это взаимоотношения внутри коммерческой структуры. Я фактически сам себе дал заем. На эти деньги компания, в которой я являюсь соучредителем, купила оборудование. Оно уже работает, налоги с выпускаемой продукции платятся. А мне говорят, что одну строчечку не указал в декларации. Так вам шашечки надо или ехать? — заявил депутат изданию.

Сейчас комиссия под руководством Владимира Панова проводит проверку. По ее результатам гордуме будут даны рекомендации — лишать или нет Сорокина депутатского мандата.