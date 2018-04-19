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Госдеп разочаровался в ситуации с новым лидером Кубы
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Госдеп разочаровался в ситуации с новым лидером Кубы 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: AP
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что отсутствие выборов нового лидера Куба говорит о том, что власти сохранили свою репрессивную монополию. Об этом сообщает РИА «Новости».
"США разочарованы тем, что кубинские власти заглушали независимые голоса и сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы", — сказала Науэрт.
Ранее сообщалось, что новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель. В своей первой речи в качестве главы государства он пообещал продолжить кубинскую революцию.
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