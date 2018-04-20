Ещё
Стало известно, какие мероприятия ждут волгоградцев на «Библионочи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, какие мероприятия ждут волгоградцев на «Библионочи» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
20 апреля в Волгограде пройдет общероссийская культурная акция в поддержку книг, чтения и творчества «БиблиоНочь-2018».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, шесть площадок города представят разнообразную программу для посетителей самых разных возрастов и интересов. Участвовать в мероприятиях будут известные местные писатели и актеры ведущих театров.
В Центральной городской библиотеке акция начнется в 17.00 с уникальной японской чайной церемонии, на которой посетителям расскажут об истории напитка и предложат продегустировать его. Каждый час будут проходить встречи с разными гостями.
С 18-00 до 20-00 библиотеки Волгограда ждут детей вместе с родителями на большую развлекательную программу, котрая будет включать в себя игры, выставки, квесты, викторины и не только.
Мероприятия «Библионочи» пройдут с 17.00 до 23.00 в Центральной библиотеке на проспекте имени Ленина, 42 и филиалах — № 8 (бульвар Энгельса, 15), № 17 (улица Кирова, 132), № 20 (улица Николая Отрады, 1А), № 24 (улица 8-й Воздушной Армии, 35), № 27 (улица Волгоградская, 168). Вход свободный.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцы остались без маршрута до Краснослободска Почта получила штраф за потерянное заказное письмо в Волгограде Беспредел от главврача. Проблемы наркодиспансера не интересуют облздрав?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300255
Первый русский бордель назвали спасением нации178
Первый легальный бордель открывается в России353
Поклонская ответила Порошенко про князей316
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение