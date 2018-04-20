Стало известно, какие мероприятия ждут волгоградцев на «Библионочи»

20 апреля в Волгограде пройдет общероссийская культурная акция в поддержку книг, чтения и творчества «БиблиоНочь-2018».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, шесть площадок города представят разнообразную программу для посетителей самых разных возрастов и интересов. Участвовать в мероприятиях будут известные местные писатели и актеры ведущих театров.

В Центральной городской библиотеке акция начнется в 17.00 с уникальной японской чайной церемонии, на которой посетителям расскажут об истории напитка и предложат продегустировать его. Каждый час будут проходить встречи с разными гостями.

С 18-00 до 20-00 библиотеки Волгограда ждут детей вместе с родителями на большую развлекательную программу, котрая будет включать в себя игры, выставки, квесты, викторины и не только.

Мероприятия «Библионочи» пройдут с 17.00 до 23.00 в Центральной библиотеке на проспекте имени Ленина, 42 и филиалах — № 8 (бульвар Энгельса, 15), № 17 (улица Кирова, 132), № 20 (улица Николая Отрады, 1А), № 24 (улица 8-й Воздушной Армии, 35), № 27 (улица Волгоградская, 168). Вход свободный.