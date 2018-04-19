Неожиданная причина, из-за которой в Северной Корее могут объявить предателем

Девушка по имени Хенсо Ли прожила в Северной Корее свыше 17 лет, и после своего побега из страны поведала миру, как на самом деле ей там жилось, что стало известно из мемуаров «Девушка с семью именами». Как оказалось, попасть в тюрьму и стать предателем на просторах КНДР очень просто.

Культ личности в Северной Корее обрел абсурдно большие размеры, а граждан страны обязывают в каждой комнате своих домов размещать портреты вождей. Это считается неотъемлемой частью пропаганды общей идеи, и здесь каждый не просто знает в лицо прошлых правителей, но и считает их героями, восхваляет и возносить чуть ли не до божества. В каждой комнате дома жителей Северной Кореи, помимо гаража и туалета, должны на почетных местах находиться портреты отечественных вождей. Также все без исключения обязуются на ежедневной основе носить броши с их изображениями на своей одежде. Если же человек отказывается это делать, его считают шпионом и объявляют национальным предателем. Помимо того, что портреты вождей должны находится в каждом доме, их еще и обязуют постоянно протирать. Для это в семье должны быть специальные белые тряпки, а если процедуру будут совершать обычной, то есть вероятность, что человек попадет в тюрьму. Северокорейская власть не потерпит, если пыль с портретов будут смахивать той же тряпкой, что и, к примеру, крошки со стола.

В стране даже ведет работу специальная комиссия, которая без предупреждения приходит в дом и организовывает проверку чистоты развешанных портретов. Разумеется, эти люди имеют при себе белоснежные перчатки и если они обнаружат на портретах пыль, то у семьи определенно будут проблемы с законом.]]>