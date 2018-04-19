Сенат США назначил Джеймса Брайденстайна главой НАСА

За кандидатуру Брайденстайна, которого президент США Дональд Трамп предложил на этот пост в сентябре прошлого года, проголосовали 50 сенаторов, против — 49.

Голосование прошло строго по партийной линии, поскольку кандидатура Брайденстайна резко критиковалась демократами, указывавшими на недостаточную квалификацию кандидата.

Брайденстайн, которому 42 года, начинал карьеру в качестве военного летчика резерва ВМС США, затем возглавлял музей авиации в штате Оклахома.

До того, как в сентябре прошлого года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА, он являлся членом комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей конгресса США. Теперь Брайденстайн станет первым членом конгресса, возглавившим космическое ведомство США.