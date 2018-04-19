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Сенат США назначил Джеймса Брайденстайна главой НАСА
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Сенат США назначил Джеймса Брайденстайна главой НАСА 

РИА Новости 34 минуты назад
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру конгрессмена Джеймса (Джима) Брайденстайна на посту главы НАСА, свидетельствуют итоги голосования.
За кандидатуру Брайденстайна, которого президент США Дональд Трамп предложил на этот пост в сентябре прошлого года, проголосовали 50 сенаторов, против — 49.
Голосование прошло строго по партийной линии, поскольку кандидатура Брайденстайна резко критиковалась демократами, указывавшими на недостаточную квалификацию кандидата.
Брайденстайн, которому 42 года, начинал карьеру в качестве военного летчика резерва ВМС США, затем возглавлял музей авиации в штате Оклахома.
До того, как в сентябре прошлого года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА, он являлся членом комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей конгресса США. Теперь Брайденстайн станет первым членом конгресса, возглавившим космическое ведомство США.
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