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«Я обожаю путешествовать и есть»: инстаграм о том, как сочетать две самые любимые вещи в мире
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«Я обожаю путешествовать и есть»: инстаграм о том, как сочетать две самые любимые вещи в мире 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Путешествия и еда — то, что всегда было и будет популярно в инстаграме. Удивительно, но нашелся человек, который совместил у себя в аккаунте две эти темы воедино, и это Мелисса Хай. В своем инстаграме Girl eat world («Девушка съедает мир») Мелисса путешествует и делает снимки местной кухни на фоне достопримечательностей. Но это еще не все. К своим фотографиям девушка оставляет интересные комментарии о культуре страны или описание местной еды.
Публикация от Mel's Food & Travel log (@girleatworld)
15 Мар 2018 в 5:01 PDT  «Летом 2013 года я впервые поехала в Европу самостоятельно. Я стеснялась просить незнакомцев сфотографировать меня, ну и я не фанатка селфи. Зато я постоянно ем. Так я начала делать снимки еды во всех примечательных местах, где была».
Публикация от Mel's Food & Travel log (@girleatworld)
18 Фев 2018 в 3:39 PST  За время существования блога девушка побывала уже более чем в 30 странах и не собирается останавливаться на достигнутом.
Публикация от Mel's Food & Travel log (@girleatworld)
10 Янв 2018 в 4:11 PST  Мелисса уверена: чтобы путешествовать, необязательно иметь кучу денег. Главное — желание и упорство, а дешевые билеты всегда найдутся.
Публикация от Mel's Food & Travel log (@girleatworld)
5 Сен 2017 в 6:48 PDT  «Я выкладывала эти фотографии в фейсбуке и получала множество положительных откликов от друзей. Так я продолжила делать такие снимки в каждом новом городе ради развлечения».
Публикация от Mel's Food & Travel log (@girleatworld)
6 Июл 2017 в 4:02 PDT  Сейчас у Мелиссы почти 400 тысяч подписчиков. Это неудивительно, учитывая, что все ее фотографии живые и энергичные. Они заражают желанием встать и уехать куда-нибудь в гастрономическое путешествие.
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