Ещё
Правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч рублей с 3,5 тысячи рублей, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.
"Законопроектом, в частности, предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", — говорится в сообщении.
Проект также предлагает установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения — 1,5 тысячи рублей. За выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов проектом предлагается установить пошлину в размере 3 тысяч рублей.
По мнению кабмина, увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Как ранее отмечал кабмин, в связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче таких документов возрастут. При этом установленные Налоговым кодексом размеры госпошлин позволяют компенсировать расходы бюджета не более чем на 42% от фактических затрат.
РИА Новости: последние новости
Сенат США назначил Джеймса Брайденстайна главой НАСА В МИД назвали крайне удручающим положение с выдачей виз США в России В США показали снимки "последствий" ракетного удара в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение416
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии386
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет64
Лондон арестовал яхту российского миллиардера49
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег184
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение