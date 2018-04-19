Минвостокразвития и МЭР прорабатывают вопрос создания офшора на острове Русский — Галушка

ЯЛТА, 19 апр /ПРАЙМ/. Минвостокразвития и Минэкономразвития прорабатывают вопрос создания так называемого офшора на острове Русский, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка, отказавшись раскрыть детали.

"Сегодня такие предложения мы с коллегами из министерства экономического развития прорабатываем", — сказал Галушка, отметив, что конкретика есть, но она находится в стадии рабочего обсуждения.

"Но что обсуждать нам есть", — добавил министр.

Как ранее на этой неделе сообщал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев правительство РФ еще не приняло окончательное решение о создании офшорной зоны на острове Русском во Владивостоке

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.

США в начале апреля ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.