Ещё
Минвостокразвития и МЭР прорабатывают вопрос создания офшора на острове Русский — Галушка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минвостокразвития и МЭР прорабатывают вопрос создания офшора на острове Русский — Галушка 

Прайм 1 час назад
ЯЛТА, 19 апр /ПРАЙМ/. Минвостокразвития и Минэкономразвития прорабатывают вопрос создания так называемого офшора на острове Русский, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка, отказавшись раскрыть детали.
"Сегодня такие предложения мы с коллегами из министерства экономического развития прорабатываем", — сказал Галушка, отметив, что конкретика есть, но она находится в стадии рабочего обсуждения.
"Но что обсуждать нам есть", — добавил министр.
Как ранее на этой неделе сообщал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, правительство РФ еще не приняло окончательное решение о создании офшорной зоны на острове Русском во Владивостоке.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.
США в начале апреля ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
Прайм: последние новости
Кабмин РФ обсудит увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения до 5 тыс руб Сирийские новости толкнули нефть вниз, - Анна Бодрова,старший аналитик компании "Альпари" Китай и Япония договорились ускорить завершение переговоров по RCEP
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение416
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии386
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет64
Лондон арестовал яхту российского миллиардера49
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег184
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение