Комфортное недалекое будущее

Через 12 лет в Москве решатся основные проблемы, которые беспокоят нас сегодня. Прежде всего исчезнут знаменитые московские пробки. Мы видим, как активно власти города развивают систему общественного транспорта. Думаю, эта тенденция сохранится.

Транспорт будет комфортным, безопасным и быстрым. Добраться из одного конца города в другой, скорее всего, можно будет без пересадок. Уже сегодня понятно, что у нас будет очень разветвленная система метро, которое свяжет между собой самые отдаленные районы.

Другая проблема — проблема мусора. Полагаю, что к 2030 году технологии по переработке отходов избавят столицу от свалок. Мусор станет ценнейшим ресурсом, из которого будут производить все, что только возможно. Более того, в недалеком будущем и у нас появятся технологии, которые сейчас отрабатываются, например, в Южной Корее : в новых районах столицы создадут автоматические мусоропроводы. Они будут сами собирать отходы и по вакуумным трубам передавать их на перерабатывающие заводы. И, наконец, вопрос безопасности: в городе будут созданы эффективные системы предупреждения преступности.

Решение всех этих проблем сделает жизнь в мегаполисе комфортнее. А у людей с интересными мыслями и яркими, новаторскими идеями появится больше возможностей для самореализации.