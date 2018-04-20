Экс-директор ФБР не знает, чем может закончиться расследование спецпрокурора Мюллера

"У меня было некоторое представление на этот счет, но неполное, — заявил он в ответ на замечание ведущего интервью о том, что он в качестве директора ФБР курировал ход этого расследования на протяжении 10 месяцев. — Подозреваю, что та группа, которая занимается расследованием сейчас, имеет общее представление об этом, но мне неизвестно, какое именно".

На уточняющий вопрос о том, считает ли он возможным, что в результате расследования выяснится вина деятелей из окружения Трампа в том, что они сговаривались с Россией , Коми ответил: «Не могу сказать. Я не затрагивал в моей книге этот вопрос по очевидным причинам: не могу обсуждать секретную информацию или конфиденциальные данные расследования».

На просьбу пояснить прежние высказывания относительно возможности того, что у России имеется компрометирующая информация на Дональда Трампа, Коми заявил, что давал на это «честный и взвешенный ответ». «Я не собираюсь обсуждать расследование возможного взаимодействия между американцами и российскими усилиями повлиять на исход наших выборов, — продолжал он. — Сейчас вы спрашиваете о том, почему я сказал о возможности того, что у русских, возможно, есть компрометирующая информация на Трампа. Я считаю, что это маловероятно, но это возможно».

Спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию утверждений о предполагаемых связях окружения Трампа с Москвой в мае 2017 года, после увольнения Коми с поста директора ФБР. На данный момент расследования на этот счет, помимо спецпрокурора, ведут ФБР и комитеты Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.