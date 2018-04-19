Региональные власти помогут Октябрьску отремонтировать культурно-досуговый центр

Спортивный комплекс «Волна» сдан в эксплуатацию в 2013 году. В его состав входят два бассейна, зал бокса, зал общефизической подготовки. Общая площадь помещений комплекса 3,3 тыс. кв м. В месяц его посещает около семи тысяч человек.

Как рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 Михаил Фомин в рамках выполнения государственного задания для детей здесь работают секции плавания, греко-римской борьбы, дзюдо, бокса, кикбоксинга. В 22 группах занимается более 360 юных спортсменов.

Глава региона познакомился с работой нескольких секций. Например, для ребят, занимающихся греко-римской борьбой сейчас самый разгар сезона. Как рассказал тренер Леонид Таршицейский в ближайшее время пройдут соревнования в Самаре , Балаково, республике Мари-Эл , а с 6 по 8 мая ребята из Октябрьска примут участие в международном турнире в Волгограде

По словам Леонида Таршицейского, комплекс «Волна» пользуется огромной популярностью в городе. Только его видом спорта здесь занимаются 55 мальчишек в возрасте от 9 до 14 лет. Пять человек входят в сборную Самарской области , ребята занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. «За 2,5 года работы это неплохой результат», — считает тренер.

Также глава региона внепланово посетил культурно-досуговый центр «Октябрь», бывший дом культуры «Волга». Здание находится в плачевном состоянии. Главная проблема, по словам Александры Гожей, это протекающая кровля. Часть помещений залиты водой.

"Конечно, здание надо приводить в порядок. — отреагировал Дмитрий Азаров . — Насколько мне известно, еще три года назад была подготовлена документация. Сразу скажу, что ремонт крыши мы начнем уже в этом году".

Несмотря на состояние здания, здесь проходят занятия в кружках и секциях. В одном из помещений репетировал хор ветеранов, состоящий в основном из женщин. Глава региона поинтересовался их творческими планами, спросил, какие проблемы их волнуют в первую очередь.

Хористки рассказали, что в этой части города ДК — практически единственный очаг культуры, место, которое можно посетить всей семьей. Дмитрий Азаров ответил, что специально приехал сюда с главой города, чтобы оценить масштаб проблем, посоветоваться, как можно исправить ситуацию.

"Я думал, что этот уже дом культуры заброшен, — сказал после осмотра здания глава региона, — но ДК живет, здесь занимаются такие замечательные люди, коллективы, в том числе ветеранские. Они рассказали мне о сложностях, но при этом настрой у людей позитивный. И то, что дом культуры сохранили — это важно. Обязательно будем помогать".

Детская школа искусств № 1, которую затем посетил Дмитрий Азаров, является полной противоположностью «Октябрю». Здание 1973 года постройки отреставрировано, сейчас здесь на пяти отделениях обучаются 335 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Многие творческие коллективы, работающие на базе детской школы искусств становятся лауреатами всероссийских международных конкурсов. По результатам участия в V Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» октябрьская школа искусств была награждена золотой медалью «100 лучших организаций дополнительного образования России ».

На базе школы проводятся многочисленные городские и зональные творческие конкурсы. В картинной галерее проходят выставки работ учащихся и преподавателей. Особенно заинтересовали главу региона аппликации из декоративной соломки.

Проект «Золотые россыпи Октябрьска», представлявший такие работы удостоился гран-при на межрегиональном конкурсе новаций в области художественного образования «Artedu. Открытия XXI века». Дмитрий Азаров заметил, что это творческое направление может стать уникальной туристической особенностью Октябрьска.