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Пентагон назвал неверными данные о том, что союзники по НАТО не поддержали удар по Сирии
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Пентагон назвал неверными данные о том, что союзники по НАТО не поддержали удар по Сирии 

ТАСС 48 минут назад
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Сведения о том, что союзники по НАТО не поддержали идею применения силы против Дамаска и потому в подавляющем большинстве не приняли участие в ракетном ударе по Сирии 14 апреля, не являются точными. Это утверждала в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт.
Ей был задан прямой вопрос о том, почему операцию против Сирии провели только США, Великобритания и Франция. Произошло ли это в связи с тем, что «союзники по НАТО не хотели участвовать» в нынешнем ракетном ударе, поинтересовался у официального представителя Пентагона репортер.
"Нет, это не имело ничего общего с тем, хотели или нет принимать участие [в операции] союзники по НАТО. Мы хотели действовать быстро, и Великобритания и Франция были очевидными естественными партнерами", — ответила Уайт.
Между тем 14 апреля дипломатический источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что в преддверии удара состоялась «серия интенсивных консультаций между государствами альянса, на которых большинство стран НАТО выступили против применения силы в Сирии, пока не представлены убедительные доказательства причастности режима [в Дамаске] к химической атаке», которая, по версии Запада, имело место 7 апреля в населенном пункте Дума. «Поэтому лишь отдельные страны альянса согласились участвовать в военной операции США», — пояснил дипломат. Косвенно изложенная им информация подтверждается и тем фактом, что главы МИД ЕС 16 апреля даже не смогли принять заявление о поддержке удара по Сирии, а лишь заявили, что понимают его причины.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД России, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в сирийской Думе.
Согласно информации, изложенной Пентагоном, по целям в Сирии было выпущено 105 ракет, ни одна из них якобы не была перехвачена средствами ПВО Сирии.
ТАСС: последние новости
Пентагон: ошибочный запуск ракет в Сирии 16 апреля выявил неполадки сирийских ПВО NYT: Мэттис убеждал Трампа получить у Конгресса одобрение на удар по Сирии Пентагон: ВС РФ вели себя профессионально в ходе операции Запада в Сирии
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