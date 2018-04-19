Пентагон назвал неверными данные о том, что союзники по НАТО не поддержали удар по Сирии

Великобритания и Ей был задан прямой вопрос о том, почему операцию против Сирии провели только США Франция . Произошло ли это в связи с тем, что «союзники по НАТО не хотели участвовать» в нынешнем ракетном ударе, поинтересовался у официального представителя Пентагона репортер.

"Нет, это не имело ничего общего с тем, хотели или нет принимать участие [в операции] союзники по НАТО. Мы хотели действовать быстро, и Великобритания и Франция были очевидными естественными партнерами", — ответила Уайт.

Между тем 14 апреля дипломатический источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что в преддверии удара состоялась «серия интенсивных консультаций между государствами альянса, на которых большинство стран НАТО выступили против применения силы в Сирии, пока не представлены убедительные доказательства причастности режима [в Дамаске] к химической атаке», которая, по версии Запада, имело место 7 апреля в населенном пункте Дума . «Поэтому лишь отдельные страны альянса согласились участвовать в военной операции США», — пояснил дипломат. Косвенно изложенная им информация подтверждается и тем фактом, что главы МИД ЕС 16 апреля даже не смогли принять заявление о поддержке удара по Сирии, а лишь заявили, что понимают его причины.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД России, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в сирийской Думе.

Согласно информации, изложенной Пентагоном, по целям в Сирии было выпущено 105 ракет, ни одна из них якобы не была перехвачена средствами ПВО Сирии.