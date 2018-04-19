Министр финансов ФРГ заявил об улучшении экономической ситуации в Греции

ВАШИНГТОН, 19 апреля. / ТАСС /. Экономическая ситуация в Греции улучшается, однако властям необходимо предпринять дополнительные меры для завершения программы внешней помощи. С такими словами в четверг выступил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в расположенном в столице США Германском фонде Маршалла.

"Мы готовы принять необходимые решения для завершения программы [оказания помощи Афинам], но мы не из тех, кто должен решать, как будет развиваться греческая экономика. Это зависит от демократического решения народа Греции", — сказал он.

По словам министра, для завершения программы Афинам необходимо увеличить темпы роста развития экономики страны, сократить безработицу, обезопасить банковский сектор, «быть способными выплатить долг, большая часть которого уже реструктурирована». «Ситуация намного лучше прежней, и мы можем смотреть в будущее», — подчеркнул вице-канцлер.

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года. За это время страны зоны евро приняли три различные трехлетние программы кредитной поддержки для этой страны в обмен на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые две из них не были доведены до расчетного завершения, и на их базе создавались новые программы. Третью программу планируется завершить в августе 2018 года, после чего Греция должна вернуться на рынки заемного капитала.

За этот период страна по меньшей мере трижды оказывалась на грани дефолта, от которого ее удерживали только вливания кредиторов.