Еврокомиссар по экономике исключил продление программы внешней помощи для Греции

"Для меня не существует другого сценария, кроме успешного и своевременного прекращения греческой программы [помощи]", — пояснил Московиси.

По мнению еврокомиссара, окончание действия программы помощи станет символом того, что кризисный период в Греции подошел к концу. «Греки будут рады узнать, что страна вышла из кризиса и способна на экономический рост и создание рабочих мест», — добавил он.

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года. За это время страны зоны евро приняли три различные трехлетние программы макрофинансовой помощи этой стране в обмен на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые две из них не были доведены до расчетного завершения, и на их базе создавались новые программы. Третья программа должна быть закончена в августе 2018 года, после чего Греция должна вернуться на рынки заемного капитала.

За этот период страна по меньшей мере трижды оказывалась на грани дефолта, от которого ее удерживали только вливания кредиторов.