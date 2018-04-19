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Две больницы Северной Осетии отремонтируют к осени за счет резервного фонда президента РФ
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Две больницы Северной Осетии отремонтируют к осени за счет резервного фонда президента РФ 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 19 апреля. /ТАСС/. Ремонт двух больниц Северной Осетии завершится к осени текущего года за счет средств из резервного фонда президента РФ. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Таймураз Тускаев во время визита объекта.
"Нужно поставить сроки, в которые работы можно не просто сделать, а сделать качественно. Надо сделать все так, чтобы мы вложилось один раз, но этого хватило на много лет. Если не успеем завершить в сентябре ремонт, то надо закончить в октябре — ноябре", — сказал Тускаев.
Порядка 45 млн рублей направят на ремонт больницы в городе Алагире, который завершится осенью этого года. Ремонт проводится в лечебном корпусе, где функционируют приемное, родильное, хирургическое, гинекологическое, реанимационное и операционное отделения, а также лаборатория. Круглосуточный стационар Алагирской центральной районной больницы располагает 148 койками, 35 коек в дневном стационаре. Поликлиника рассчитана на 410 посещений за смену.
Ранее глава республики Вячеслав Битаров поручил проработать в больнице и возможность возведения модульного сооружения инфекционного отделения, рассчитанного на 20 коек. Существующее одноэтажное здание давно не соответствует требованиям.
На ремонт больницы в городе Беслане из резервного фонда выделили 17 млн рублей. Работы ведутся в правом крыле лечебного корпуса, где размещены хирургическое отделение на 20 коек, отделение реанимации на шесть коек и детское отделение на 15 коек. Помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности, все коммуникации пришли в негодность, стены поражены грибком, деревянные полы и деревянные оконные блоки сгнили.
Круглосуточный стационар Правобережной центральной районной клинической больницы располагает 176 койками. Поликлиника рассчитана на 600 посещений за одну смену.
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