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Во Франции в четверг протестовали около 300 тысяч человек
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Во Франции в четверг протестовали около 300 тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. До 300 тысяч человек приняли в четверг участие в антиправительственных акциях протеста, которые прошли по всей Франции и объединили представителей разных профессий, сообщает радиостанция France Info.
Так, по данным МВД Франции в акциях протеста приняли участие 119,5 тысячи человек. Французские профсоюзы CGT сообщили о 300 тысячах.
Ранее французские профсоюзы CGT ("Всеобщая конфедерация труда") и Solidaires призвали к всеобщей мобилизации железнодорожников, сотрудников компании Air France, госслужащих, работников энергетической и газовой сферы, сотрудников домов престарелых, а также студентов.
Железнодорожники недовольны планирующейся правительством реформой железнодорожной компании SNCF, которая, в частности, предполагает введение конкуренции в железнодорожную отрасль, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.
С начала апреля проходят массовые забастовки сотрудников SNCF по всей Франции, что влечет большие проблемы с транспортом, отменяется большая часть поездов. В четверг очередной день забастовки железнодорожников, которая может продолжаться до конца июня.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший в небольшой французский городок Сен-Дье-де-Вож, вступил в перепалку с представителями железнодорожников. Французский лидер в очередной раз подтвердил, что реформа будет проведена и заявил, что «пора прекратить брать людей в заложники», имея в виду ситуацию с отменой поездов.
Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. Четыре из 70 университетов во Франции заблокированы недовольными предстоящими изменениями.
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