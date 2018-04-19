Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий «пересобирает» общество

Каждый раз новые медиа несут в себе угрозу, поскольку разрушают существующий порядок вещей и создают новые возможности, содержат в себе неведомый и недоступный ранее потенциал. То же самое сегодня можно сказать о наступающей эпохе высоких технологий с цифровыми медиа— и коммуникационными платформами.

В доцифровом мире знания и культурные ценности были фактически неотделимы от носителей информации, с помощью которых распространялись их копии, либо требовалось участие вещателей, управляющих ограниченным количеством каналов. Другими словами, произведения нуждались в услугах издателей для того, чтобы найти путь к зрителю, слушателю или читателю. В мире электронных платформ это уже не так. Хотя издатели и вещатели продолжают существовать, они, по сути, уже потеряли монополию на доступ к культуре (которая отчасти «компенсируется» преобладанием новых компаний вроде Amazon и YouTube). Доступ к произведениям в цифровых медиа чаще происходит помимо традиционных участников рынка, напрямую (через сайт), посредством социальных систем, мессенджеров.

Число произведений, публикуемых в сети, многократно превышает число изданий, которые когда-либо видело человечество. С другой стороны, это означает, что существующая система доступа к знаниям и культурным ценностям не будет охватывать «цветущую сложность» не только создаваемых сегодня произведений, но и культуры XX века, не говоря уже о всей нашей неоцифрованной исторической памяти. Закрытые для свободного обращения в Интернете, они исчезают из культурной памяти и практически не имеют шансов привлечь внимание пользователя сети.

Можно сказать, что становление общества знания было предсказано в известной концепции академика Вернадского о ноосфере как следующем этапе эволюции человека. Интернет в качестве «Всемирной информационной системы» был очень похоже описан академиком Сахаровым в очерке для американской газеты в середине семидесятых в виде «всемирной информационной сети». Можно вспомнить и книги «Коллективный разум» и «Древо знания» французского философа Пьера Леви, которые указывали на потенциал новых медиа — связать людей для совместного решения важнейших задач, интегрировать знания и компетенции на новой платформе цифровых медиа. Однако сегодня мы всё так же далеки от того, чтобы в полной мере реализовать потенциал новых медиа и востребовать тот человеческий капитал, который формируют знания и культурные ценности в открытом доступе, без нарушения прав и интересов их авторов и правообладателей, как и до материализации других концепций великих умов прошлого.

Внедрение блокчейна сделает учет использования произведений более прозрачным и полным

На самом деле противоречий между интересами общества и авторов/правообладателей практически нет или они носят исключительно временный характер и касаются того периода, когда существуют имущественные права на произведения, которые приносят доходы. В отличие от имущественных прав автора, главные его права — моральные — длятся вечно и предполагают право на атрибуцию, целостность работ и доведение их до всеобщего сведения.

Цифровая эпоха ставит вопрос о том, как мы можем защитить ключевое моральное право автора на доведение до всеобщего сведения результатов его или ее работы, особенно после истечения срока охраны имущественных прав на произведение и его перехода в общественное достояние. А также о том, как не потерять те произведения, авторы которых опубликовали их на основе открытых лицензий — в открытом доступе. От решения этих задач, от оцифровки нашей исторической памяти на самом деле зависит не только защита моральных прав авторов перед лицом вечности, но и способность нашего общества накапливать знания и культурные ценности — подлинное богатство нашей эпохи — таким образом, чтобы оно было общедоступным, устраняло неравенство во всех его формах, создавало бы основу человеческого капитала, работало в интересах развития общества.

В отличие от имущественных прав автора, ограниченных временем, главные его права — моральные — длятся вечно

Эпоха массового производства привела к созданию целой правовой и институциональной инфраструктуры в виде международных конвенций и национальных законов об охране прав авторов и правообладателей, а также музеев, архивов и библиотек, осуществляющих сохранение знаний и культурных ценностей в интересах общества. Эпоха новых медиа предполагает не только адаптацию существующей инфраструктуры к потребностям новой коммуникационной среды, но и создание принципиально новых условий для реализации ее потенциала. Сложность в том, что процесс трансформации информационно-коммуникационной системы происходит очень быстро, потребности и практики меняются, а эволюция инфраструктуры происходит порой слишком медленно. Поэтому так важны новые проекты и продукты в этой сфере, новые практики. Внедрение решений на основе блокчейна — таких, как IPChain — создает базу для создания более полной системы учета использования произведений. Однако не менее важно и то, что новые решения в сфере охраны авторских прав помогают отслеживать правовой статус произведения, а также его изменения. Ведь если срок охраны имущественных прав на произведение подходит к концу, то произведение должно стать общедоступным. Для этого необходимо, чтобы работала целая система дополнительных сервисов, включающая регистрацию и мониторинг правового статуса произведений в общедоступных реестрах, распространение общедоступных копий произведений и их надежное хранение.