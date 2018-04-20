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Россия допустила разрыв авиасообщения с США
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Россия допустила разрыв авиасообщения с США 

Авторадио 17 минут назад
Фото: dp.ru
Авиасообщение между Россией и США оказалось под угрозой прекращения из-за визовой политики Вашингтона. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства. На Смоленской-Сенной площади добавили, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250, то есть составляет теперь восемь месяцев. В этой связи нельзя исключить, что »Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз.
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