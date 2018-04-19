Проверки в строительной отрасли пройдут в Анапе 

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Проверки с участием специалистов прокуратуры и Госстройнадзора пройдут в Анапе, так как появились подозрения о нарушениях в сфере строительства и земельных отношений, сообщил в четверг на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.
В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков. В рамках дел 17-18 апреля проведено 97 обысков в Краснодаре и Сочи, задержаны 15 человек. По данным источника ТАСС, речь идет и о чиновниках, и о руководителях строительных компаний. В частности, сообщалось об аресте главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита.
"А пока в Краснодаре и Сочи идет «чистка рядов» сотрудников администраций, хотел бы обратить внимание руководства Анапы и правоохранителей на деятельность городского департамента архитектуры. На следующей неделе прокуратура и Госстройнадзор проверят сразу три эпизода с явным нарушением законодательства. Подписаны постановления об изменении параметров на земельных участках, где делать этого было нельзя", — написал он.
Замгубернатора добавил, что также вопросы вызывают два шестиэтажных дома, которые строятся на территории санатория «Восход». Они, по имеющейся информации, возводятся без разрешительной документации.
"Предлагаю надзорным органам заодно проверить и этот «памятник народного зодчества». И еще раз обращаюсь к муниципалитетам: хватит прятать голову в песок. Не видите ведь, что за спиной происходит", — отметил Алексеенко.
Проблемы в строительной сфере
Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области. По данным краснодарской прокуратуры на 2017 год, 86 застройщиков продолжали возводить объекты с превышением срока — 130 домов, по которым заключено порядка 18 тысяч договоров долевого участия. Власти региона разработали «дорожные карты», ищут инвесторов для завершения строительства домов и планируют сдать все имеющиеся на данный момент проблемные дома к 2020 году.
Также остро стоит проблема самостроев. Плачевнее всего ситуация в Сочи — здесь около 160 многоквартирных незаконно построенных домов уже введены в эксплуатацию по решению суда, в них живут люди. После произошедшего в таком многоквартирнике в начале апреля пожара выяснилось, что он был построен с нарушениями, а выдавшая заключение для суда эксперт призналась, что документ — подложный. В результате власти проверяют все подобные дома.