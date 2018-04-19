Проверки в строительной отрасли пройдут в Анапе

В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков. В рамках дел 17-18 апреля проведено 97 обысков в Краснодаре и Сочи , задержаны 15 человек. По данным источника ТАСС, речь идет и о чиновниках, и о руководителях строительных компаний. В частности, сообщалось об аресте главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита.

"А пока в Краснодаре и Сочи идет «чистка рядов» сотрудников администраций, хотел бы обратить внимание руководства Анапы и правоохранителей на деятельность городского департамента архитектуры. На следующей неделе прокуратура и Госстройнадзор проверят сразу три эпизода с явным нарушением законодательства. Подписаны постановления об изменении параметров на земельных участках, где делать этого было нельзя", — написал он.

Замгубернатора добавил, что также вопросы вызывают два шестиэтажных дома, которые строятся на территории санатория «Восход». Они, по имеющейся информации, возводятся без разрешительной документации.

"Предлагаю надзорным органам заодно проверить и этот «памятник народного зодчества». И еще раз обращаюсь к муниципалитетам: хватит прятать голову в песок. Не видите ведь, что за спиной происходит", — отметил Алексеенко.

Проблемы в строительной сфере

Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области . По данным краснодарской прокуратуры на 2017 год, 86 застройщиков продолжали возводить объекты с превышением срока — 130 домов, по которым заключено порядка 18 тысяч договоров долевого участия. Власти региона разработали «дорожные карты», ищут инвесторов для завершения строительства домов и планируют сдать все имеющиеся на данный момент проблемные дома к 2020 году.

Также остро стоит проблема самостроев. Плачевнее всего ситуация в Сочи — здесь около 160 многоквартирных незаконно построенных домов уже введены в эксплуатацию по решению суда, в них живут люди. После произошедшего в таком многоквартирнике в начале апреля пожара выяснилось, что он был построен с нарушениями, а выдавшая заключение для суда эксперт призналась, что документ — подложный. В результате власти проверяют все подобные дома.