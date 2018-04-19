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Эксперты подставили под сомнение предлагаемые судебные нововведения
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Эксперты подставили под сомнение предлагаемые судебные нововведения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, среди резонансных предложений Верховного суда России: разрешать судьям в гражданских судах выносить укороченные решения, оглашая только итоговую часть. Также судьям разрешат, образно говоря, выключать микрофон у тех представителей, кто будет говорить не по существу и очень долго.
Как объяснил недавно председатель Совета судей Виктор Момотов, фактически Верховным судом Российской Федерации предложено деритуализировать правосудие, ограничив перечень случаев, в которых судья составляет мотивированное судебное решение.
Сегодня судебные решения стали слишком длинными, но для профессионалов подробности важны
"Мы не предлагаем и никогда не предложим отказаться от мотивировки судебных актов, — сказал он. — Напротив, мы предлагаем возложить на судью безусловную обязанность составить мотивированное судебное решение во всех случаях, когда участник спора просит об этом. Никаких оснований для отказа в такой просьбе не будет. Кроме того, судья в любом случае будет обязан составить мотивированное решение, если кто-то из участников спора подаст жалобу на решение суда. И только в том случае, если никто из участников спора не просит составить мотивированное решение и не желает оспорить решение суда, у судьи будет возможность не составлять мотивировочную часть решения".
Тем не менее 19 апреля многие участники не согласились с тем, что подобные упрощения нужны и более того — безопасны. «В целом поддерживаем изменения, считаем их позитивными, за исключением некоторых, — рассказал один из выступавших. — Следует отделить дела, в которых спор отсутствует или не представляет особой сложности. Но отказ от мотивировочной части не приведет к упрощению, вместо этого получим достаточно большое количество проблем».
Особенно, по словам эксперта, некоторые нормы могут ударить по тем гражданам, кто защищает в суде себя сам. Разобраться в некоторых вещах станет сложнее. Да и профессионалам важно изучать полные судебные решения, чтобы понимать мотивы и правовые позиции. Это важно для того, чтобы ориентироваться в целом в судебной практики.
Если же дела будут укороченные, говорили эксперты, то как понять, как трактуются те или иные нормы, и чего ждать в другом похожем деле?
Компромиссом, по словам экспертов, мог бы стать отказ от воды в судебных решениях. Сегодня в них действительно много лишнего, так как, по словам выступавших, суды идут чуть ли не от печки, перечисляют нормы, имеющие лишь косвенное отношение к делу и т.д. Между тем в былые годы, когда решения приходилось писать и копировать от руки, в них была только суть.
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