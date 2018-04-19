РЖД ведет работу по проектированию транспортного перехода с материка на Сахалин

"О чем можно говорить сегодня в фактическом плане? В инвестиционной программе компании РЖД заложены в этом году средства на проект этого моста, деньги выделены, работа по проектированию ведется", — сказал он.

Ранее сообщалось, что РЖД планировали начать проектирование транспортного перехода с материковой части России на Сахалин в 2018 году, средства на это в размере 1 млрд рублей уже заложены в инвестиционную программу компании на этот год, разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо может начаться также в 2018 году

Стоимость первого этапа проекта создания прямого железнодорожного сообщения с Японией , предусматривающего возведение постоянного перехода с материка на Сахалин, оценивается примерно в 400 млрд рублей, сообщал ТАСС вице— президент РЖД Вячеслав Павловский . Что касается второго этапа, в рамках которого могут быть связаны Сахалин и Хоккайдо, Павловский отметил, что «предстоит выполнить комплексную и сложную работу по актуализации технико— экономического обоснования». По его словам, синергический эффект от строительства постоянного перехода между Сахалином и Хоккайдо будет значительным.

О реанимировании планов соединения Сахалина с континентальной частью страны во время ежегодной «Прямой линии» в июне прошлого года сообщил президент России Владимир Путин . Проект строительства перехода в двух вариантах — мост или тоннель — включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. В настоящее время приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной линии должна составить 580 км.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.