Глава «Росатома»: страны Агентства по ядерной энергии должны убедить мир в ее пользе

Выступая перед руководителями ядерной энергетики из 33 стран, которые принимали участие в конференции, Лихачев от имени Российской Федерации передал поздравления по случаю 60-летия АЯЭ. «Хочу поздравить всех нас с 60-летием Агентства по ядерной энергии. Это одна из ключевых платформ для обсуждения проблем ядерной энергетики», — сказал он.

Как напомнил глава «Росатома», Россия «уже пять лет является членом агентства». «Мы участвуем в финансировании его деятельности, в реализации его проектов, деятельности его комиссий. Среди задач агентства — преодоление нехватки энергоресурсов, экономия энергии, содействие решению экологических задач. Все страны взяли на себя обязательства уменьшить выбросы CO2, кроме того, нам также необходимо обеспечить ядерную безопасность во всех ее аспектах», — перечислил он.

"Только совместными усилиями, — продолжил Лихачев, — мы можем убедить общественность в больших возможностях ядерной энергетики, ее исключительной важности для решения задач, стоящих перед человечеством".

Генеральный директор АЯЭ Уильям Магвуд в свою очередь подчеркнул, что значение атомной энергетики для планеты на современном этапе развития цивилизации велико, как никогда. «Сегодня значение ядерной энергии как крупномасштабного, экологически чистого источника энергии больше, чем когда— либо в истории. Агентство работает над масштабными программами новой эры инновации ядерных технологий», — отметил он.

Агентство по ядерной энергии при ОЭСР

АЯЭ — межправительственное агентство со штаб-квартирой в парижском предместье Булонь-Бийанкур, действующее в структуре ОЭСР. Оно было создано в 1958 году с целью поддержки международного научного и технического сотрудничества в сфере атомной энергетики. Свое современное имя АЯЭ, первоначально названное Европейским агентством по ядерной энергии, получило в 1972 году, когда в его ряды была принята Япония

На сегодняшний день членами АЯЭ при ОЭСР являются 33 государства. В общей сложности на их долю приходится 85% мощности всех имеющихся в мире атомных электростанций. Россия стала полноправным членом агентства в 2013 году.