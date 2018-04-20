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Норвежское правительство умоляет старшеклассников перестать заниматься сексом на дорогах
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Норвежское правительство умоляет старшеклассников перестать заниматься сексом на дорогах 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
У норвежских старшеклассников, готовых вылететь из уютного гнезда школы после экзаменов, есть ежегодная традиция под названием Russ или Russefeiring. Школьники вовсю веселятся и обильно смачивают горло алкоголем несколько недель. И часто такое сочетание веселья и алкоголя приводит к срыву всех покровов. То есть одежды.
А когда появляется третий компонент в виде отсутствия одежды, тут уже, очевидно, недалеко до занятий сексом в общественных местах и разгуливаний в голом виде по мостам. Чем, как правило, и сопровождаются гуляния норвежских старшеклассников.
Источник: Mashable
Терье Мое Густавсен (Terje Moe Gustavsen), глава общественной администрации дорог, заметил в своем выступлении: «Всем ведь известно, что находиться на площадке кольцевых развязок небезопасно и может вызвать аварию».
A post shared by Seljord Folkehøgskule (@seljordfhs) on  Feb 1, 2018 at 12:29pm PST  «Возможно, это опасно не столько для бегающего голышом по мосту человека, сколько для водителей, которые могут увидеть это и совершенно забыть, что они за рулем».
A post shared by Pia (@penceeypia) on  Feb 8, 2018 at 12:03pm PST  Совершенно непонятно, почему веселые школьники выбирают площадки кольцевых развязок, особенно если там обычно растет один-единственный кустик — то есть и спрятаться негде. Почему бы не попробовать что-то с углами?
A post shared by Carlos Antonio (@whereiscarloss) on  Mar 8, 2018 at 5:08pm PST  На видео заснята еще одна традиция гуляний Russefeiring.
Мы надеемся, что норвежские старшеклассники прислушаются к обращению политика и будут вести себя благоразумно. Остается вопрос: если норвежцы вытворяют такое по случаю окончания школы, что же творится после экзаменов в университете?
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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