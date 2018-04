Норвежское правительство умоляет старшеклассников перестать заниматься сексом на дорогах

У норвежских старшеклассников, готовых вылететь из уютного гнезда школы после экзаменов, есть ежегодная традиция под названием Russ или Russefeiring. Школьники вовсю веселятся и обильно смачивают горло алкоголем несколько недель. И часто такое сочетание веселья и алкоголя приводит к срыву всех покровов. То есть одежды.

А когда появляется третий компонент в виде отсутствия одежды, тут уже, очевидно, недалеко до занятий сексом в общественных местах и разгуливаний в голом виде по мостам. Чем, как правило, и сопровождаются гуляния норвежских старшеклассников.

Источник: Mashable

Терье Мое Густавсен (Terje Moe Gustavsen), глава общественной администрации дорог, заметил в своем выступлении: «Всем ведь известно, что находиться на площадке кольцевых развязок небезопасно и может вызвать аварию».

A post shared by Seljord Folkehøgskule (@seljordfhs) on Feb 1, 2018 at 12:29pm PST «Возможно, это опасно не столько для бегающего голышом по мосту человека, сколько для водителей, которые могут увидеть это и совершенно забыть, что они за рулем».

A post shared by Pia (@penceeypia) on Feb 8, 2018 at 12:03pm PST Совершенно непонятно, почему веселые школьники выбирают площадки кольцевых развязок, особенно если там обычно растет один-единственный кустик — то есть и спрятаться негде. Почему бы не попробовать что-то с углами?

A post shared by Carlos Antonio (@whereiscarloss) on Mar 8, 2018 at 5:08pm PST На видео заснята еще одна традиция гуляний Russefeiring.

Мы надеемся, что норвежские старшеклассники прислушаются к обращению политика и будут вести себя благоразумно. Остается вопрос: если норвежцы вытворяют такое по случаю окончания школы, что же творится после экзаменов в университете?