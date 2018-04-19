На волоске от гибели: в США произошел второй за два дня авиаинцидент

США у самолета в воздухе загорелся двигатель. Лайнер экстренно сел в аэропорту Атланты. Это уже второй подобный инцидент с американскими лайнерами за два дня.

ЧП случилось почти сразу после взлета. Раздался хлопок и из правого двигателя пошел густой черный дым. Борт направлялся из Атланты в Лондон, но экстренно вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал.

ЧП произошло буквально через сутки после другой аварии в небе над США. 17 апреля «Боинг-737» совершил аварийную посадку в Филадельфии. На высоте 10000 метров у него взорвался двигатель. Осколки повредили крыло и разбили иллюминатор. Одна пассажирка погибла, около 20 получили травмы. Судно чудом удалось спасти благодаря профессионализму женщины-капитана Тэмми Джо Шульц.

Теперь американские лайнеры ждут серьезные проверки. Федеральное управление гражданской авиации США собирается исследовать двигатели ультразвуком.

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