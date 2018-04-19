Изготовление кустарного оружия и другие любопытные факты о советских партизанах

Партизанское движение не раз доказывало свою эффективность во время войн. Немцы боялись советских партизанов. «Народные мстители» разрушали коммуникации, взрывали мосты, брали «языков» и даже сами делали оружие.

История понятия

Партизан — слово, пришедшее в русский из итальянского языка, в котором слово partigiano обозначает участника нерегулярного военного отряда, пользующегося поддержкой населения и политиков. Партизаны борются с помощью специфических средств: войны в тылу противника, саботажа или диверсий. Отличительной чертой партизанской тактики является скрытое передвижение по территории противника и хорошее знание особенностей местности. В России и СССР такая тактика практикуется испокон веков. Достаточно вспомнить войну 1812 года.

В 30-е годы в СССР слово «партизан» приобрело положительную коннотацию — так называли только партизан, выступающих за Красную Армию. С тех пор в России это слово исключительно позитивное и почти не употребляется в отношении вражеских партизанских группировок — их именуют террористами или незаконными военными формированиями.

Советские партизаны

Советские партизаны во время Великой Отечественной были управляемы органами власти и выполняли схожие с армией задачи. Но если армия воевала на фронте, то партизаны должны были разрушать вражеские пути сообщения и средства коммуникаций.

За годы войны в оккупированных землях СССР работало 6200 партизанских отрядов, в которых принимало участие примерно миллион человек. Ими управлял Центральный штаб партизанского движения, разрабатывая разрозненным партизанским объединениям согласованную тактику и направляя к общим целям.

В 1942 году Маршал СССР Климент Ворошилов был назначен на должность Главнокомандующего партизанским движением, и им было предложено создать партизанскую армию в тылу у врага — немецких войск. Несмотря на то, что о партизанах часто думают как о беспорядочно организованных отрядах местного населения, «народные мстители» вели себя в соответствии с правилами строгой военной дисциплины и принимали присягу как настоящие солдаты — иначе им было не выжить в жестоких условиях войны.

Быт партизан

Хуже всего советским партизанам, вынужденно скрывавшимся в лесах и горах, приходилось зимой. С проблемой холода до этого ни одно партизанское движение в мире не сталкивалось — помимо трудностей выживания добавлялась проблема маскировки. На снегу партизаны оставляли следы, а растительность больше не скрывала их убежища. Зимние жилища часто вредили мобильности партизан: в Крыму они строили в основном наземные жилища наподобие вигвамов. В других же районах преобладали землянки.

Многие партизанские штабы имели радиостанцию, с помощью которой связывался с Москвой и передавал новости местному населению на оккупированных территориях. С помощью радио командование приказывало партизанам, а те, в свою очередь, координировали авиаудары и давали сведения разведки.

Среди партизан были и женщины — если для немцев, мысливших женщину только на кухне, это было неприемлемо, то Советы всячески агитировали слабый пол к участию в партизанской войне. Женщины-разведчики не попадали под подозрение врагов, женщины-врачи и радисты помогали при диверсиях, а некоторые отважные женщины даже участвовали в боевых действиях. Известно и о офицерских привилегиях — если в отряде была женщина, она часто становилась «походной женой» командиров. Иногда все происходило наоборот и жены вместо мужей командовали и вмешивались в военные вопросы — такой беспорядок высшие органы пытались пресекать.

Тактика партизан

Основой тактики «длинной руки» (так советское руководство называло партизан) было осуществление разведки и диверсий — они уничтожали железные дороги, по которым немцы доставляли эшелоны с вооружением и продуктами, ломали высоковольтные линии, отравляли в тылу врага водопроводы или колодцы.

Благодаря этим действиям удавалось дезорганизовать тыл противника и деморализовать его. Большим преимуществом партизан было также то, что все перечисленное не требовало больших человеческих ресурсов: реализовать подрывные планы порой мог даже небольшой отряд а иногда — один человек. Когда Красная Армия наступала, партизаны ударяли с тыла, прорывая оборону, неожиданно срывали вражескую перегруппировку или отступление. До этого силы партизанских отрядов скрывались в лесах, горах и болотах — в степных районах деятельность партизан была малоэффективной.

Особенно успешной партизанская война была в Белоруссии — леса и болота скрывали «второй фронт» и способствовали их успехам. Потому до сих пор в Белоруссии помнят подвиги партизан: стоит вспомнить хотя бы название одноименного минского футбольного клуба. С помощью пропаганды на оккупированных территориях «народные мстители» могли проводить пополнения боевых рядов. Однако партизанские отряды набирались неравномерно — часть населения на оккупированных территориях держала нос по ветру и выжидала, другие же люди, знакомые с террором немецких оккупантов, охотнее шли в партизаны

Рельсовая война

«Второй фронт», как называли партизан немецкие захватчики, сыграл огромную роль в уничтожении врага. В Белоруссии в 1943 году было постановление «О разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом рельсовой войны» — партизаны должны были вести так называемую рельсовую войну, подрывая поезда, мосты и всячески портя вражеские пути.

В ходе операций «Рельсовая война» и «Концерт» в Белоруссии было на 15-30 дней остановлено движение поездов, а также уничтожались армия и техника неприятеля. Подрывая вражеские составы даже в условиях нехватки взрывчатки, партизаны уничтожили более 70 мостов и убили 30 тысяч немецких бойцов. Только в первую ночь операции «Рельсовая война» было разрушено 42 тысячи рельсов. Считается, что за все время войны партизаны уничтожили около 18 тысяч составов противника, что является поистине колоссальной цифрой.

Во многом эти достижения стали реальностью благодаря изобретению партизанского умельца Т. Е. Шавгулидзе — в походных условиях он соорудил особый клин, пускающий поезда под откос: состав наезжал на клин, который за несколько минут крепился к путям, затем колесо переставлялось с внутренней на наружную сторону рельса, и поезд полностью разрушался, чего не происходило даже после взрывов мин.

Партизанские оружейники

Бригады партизан в основном были вооружены легкими автоматами, пулеметами и карабинами. Впрочем, были отряды и с минометами или артиллерией. Партизаны вооружались Советами и зачастую трофейным оружием, однако этого в условиях войны в тылу врага было недостаточно.

Партизанами было развернуто масштабное производство кустарного оружия и даже танков. Местные рабочие создавали особые тайные мастерские — с примитивным оборудованием и малым набором инструментов, однако, инженерам и техникам-любителям удавалось создавать отличные образцы деталей к оружию из металлолома и подручных деталей.

Помимо ремонта партизаны занимались и конструкторской работой: «Большое количество самодельных мин, автоматов и гранат партизан имеют оригинальное решение как всей конструкции в целом, так и ее отдельных узлов. Не ограничиваясь изобретательством „местного“ характера, партизаны отправляли на Большую землю большое количество изобретений и рационализаторских предложений».