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«Москва Медиа» получила премию «ШереМедиа-2018» в номинации «SVOя Москва»
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«Москва Медиа» получила премию «ШереМедиа-2018» в номинации «SVOя Москва» 

Москва24 19 минут назад
Фото: Москва24
Церемония вручения состоялась в четверг, 19 апреля.
Премией, организатором которой является аэропорт Шереметьево, отметили наиболее значимые журналистские и творческие работы отраслевого медиа-пула по итогам 2017 года.
Лауреатов определял экспертный совет, в который вошли представители аэропорта и отраслевого сообщества, представители государственных и общественных организаций.
"SVOя Москва" — номинация для СМИ, которые доступно и ярко рассказывают о деятельности аэропорта москвичам. Критериями оценки являются значимость, эксклюзивность, авторский стиль и степень резонанса.
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