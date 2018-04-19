«Москва Медиа» получила премию «ШереМедиа-2018» в номинации «SVOя Москва»

Церемония вручения состоялась в четверг, 19 апреля.

Премией, организатором которой является аэропорт Шереметьево , отметили наиболее значимые журналистские и творческие работы отраслевого медиа-пула по итогам 2017 года.

Лауреатов определял экспертный совет, в который вошли представители аэропорта и отраслевого сообщества, представители государственных и общественных организаций.

"SVOя Москва" — номинация для СМИ, которые доступно и ярко рассказывают о деятельности аэропорта москвичам. Критериями оценки являются значимость, эксклюзивность, авторский стиль и степень резонанса.