«75% домыслов». Скандальный проект «Апостолаки» вновь разоблачили

«Все в правительстве Крыма это знают»

Свое резонансное заявление бывший руководитель Корпорации развития Крыма сделал в прямом эфире государственного «Информационного канала Севастополя». Леонида Дегтярева в прошлом году самого обвиняли в руководстве скандальным проектом: «Апостолаки» прославился не только своими точными инсайдами, но и «черным пиаром».

«Это секрет Полишинеля! Все в правительстве Крыма это знают. Да и всем, кто крутится в региональной информационной тусовке, прекрасно известно, что автор «Апостолаки» — это московский политтехнолог Игорь Рябов . Мне он сам признался в этом. Игорь — член экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым и руководитель экспертной группы с громким названием «Крымский проект». Канал они ведут с его девушкой. Он часто бывает в Крыму и Севастополе », — рассказал Дегтярев, подчеркнув, что на руках у него «неопровержимые доказательства».

«Например, наша электронная переписка. Не считаю приличным публиковать приватные беседы, но если до этого дойдет, то у меня просто не будет выбора. И никаких сомнений уже точно не останется», — добавил политтехнолог. Он также сообщил, что не раз видел Рябова в обществе министра информационной политики Крыма Дмитрия Полонского . «Предположу, что часть тем для „Апостолаки“ исходит оттуда, — сказал Дегтярев. — Кстати, господин Полонский мне звонил тогда, во время моего прошлогоднего разоблачения и выражал поддержку».

«Я глупости не комментирую»

ООО ЭГ «Крымский проект», которым руководит Рябов, как и одноименное АНО, учредили Иван Карпушкин, Игорь Рябов и Сергей Михеев . Иван Карпушкин сам бывал политтехнологическим проектом, например, был кандидатом в мэры Москвы , но при этом не забывал и о бизнесе. И в частности, активно играл на медиарынке Крыма — так, он приобрел частоту для радиовещания в партнерстве не с кем-нибудь, а с Игорем Семеновым — первым заместителем генерального директора ГТРК «Крым». Еще один соучредитель «Крымского проекта» Сергей Михеев — опытный политтехнолог, активно, как и Рябов, сотрудничающий со СМИ. Эту команду легко можно представить себе во главе любого медийного или PR-проекта. При этом название экспертной группы, которую создали друзья-пиарщики, становится весьма «говорящим».

Что касается Дмитрия Полонского, эксперты не раз уличали его в интригах против властей Севастополя и попытках сыграть на давнем соперничестве города и республики. Так, накануне выборов губернатора Севастополя, говорят наши источники, Полонский изучал возможность поддержки кандидата, альтернативного Дмитрию Овсянникову . Телеграм-канал Апостолаки также трудно назвать лояльным к действующему губернатору Севастополя.

Игорь Рябов вскоре после озвученного заявления перестал отвечать на звонки, отключив телефон. Упоминаемый в речи Дегтярева министр внутренней политики, информации и связей РК Дмитрий Полонский заявил корреспонденту ФедералПресс , что считает сделанное заявление глупостью. «Я глупости не комментирую. А особенно не комментирую глупости, которые выходят на государственном канале севастопольского телевидения, что для меня является крайне странным. Каналу надо задать вопрос, откуда они берут эту информацию и зачем они ее распространяют в эфире на деньги севастопольских налогоплательщиков, для меня это большая загадка», — заявил Полонский.

«Зуб» на Рябова

Крымский общественный деятель и блогер Александра Талипов рассказал ФедералПресс, что версия Дегтярева звучит правдоподобно. Общественник считает, что если Леонид Дегтярев решился сделать такой комментарий, то он взвесил все за и против и имеет на руках достаточную доказательную базу так утверждать. К тому же, по мнению общественника, у Дегтярева «зуб» на Рябова, так как именно из-за скриншота в переписке двух политологов разгорелся в прошлом году скандал с участием Дегтярева в проекте «Апостолаки».

«Я думаю, что Леонида Дегтярева задели попытки обвинить его в том, что он является держателем канала или автором строк, и возможно, что именно эта история вынудила его покинуть Корпорацию развития Крыма, — уверен Талипов. — Помните, когда было первое разоблачение «Апостолаки» в севастопольском интернет-издании ForPost, в качестве аргумента, что проект ведет Дегтерев, приводился скриншот, сделанный Дегтяревым и выложенный затем в телеграм-канале «Апостолаки». В частности, на этом основании Дегтярева и назвали руководителем «Апостолаки». Этот эпизод стал для него негативным пиаром. Это послужило основанием для его увольнения, а увольнение в свою очередь стало причиной сегодняшнего выступления в СМИ».

«Какой-то блогер Апостолаки. Ну и что?»

Политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин также считает, что авторство проекта может принадлежать Игорю Рябову, однако это пока не доказано. Впрочем, сам проект, по мнению политтехнолога, не столь значим на самом деле, как хотелось бы его авторам. «Рябова и раньше упоминали в качестве автора этого проекта. Когда мне приходилось курировать выборы Овсянникова, я сталкивался с этим проектом, и иногда с интересом за ним наблюдал. Но этот проект один из многих подобных, где 25% правды и 75% домыслов», — прокомментировал Колядин «ФедералПресс».

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин также рассказал, что не видит большого значения ни в самом проекте «Апостолаки», ни в заявлении Дегтярева. «Какой-то блогер Апостолаки. Ну и что? В Крыму подобных блогеров много, и информированных в том числе, при этом их информация не является фейками. Одни работают системно, другие изредка получают инсайды или через них ее прокачивают. В любом случае это разоблачение никоим образом не повлияет на политический климат полуострова в целом. К тому же невозможно пока достоверно проверить сделанные заявления», — говорит Батурин.