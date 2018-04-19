Прощальное стихотворение Эльдара Рязанова

Последнее, прощальное стихотворение Эльдара Рязанова написано в 67 больнице. Вечная память Эльдару Александровичу.

В старинном парке корпуса больницы,

кирпичные простые корпуса…

Как жаль, что не учился я молиться,

и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,

листве почившей скоро быть в снегу.

Я весь в разброде, не сосредоточен,

принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,

куда пойдет и чем закончит век?

Как умирает праведно природа,

как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться…

Прощайте, запахи и голоса,

цвета и звуки, дорогие лица,

кирпичные простые корпуса…

Эльдар Рязанов