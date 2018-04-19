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Прощальное стихотворение Эльдара Рязанова
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Прощальное стихотворение Эльдара Рязанова 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: Карельские вести
Последнее, прощальное стихотворение Эльдара Рязанова написано в 67 больнице. Вечная память Эльдару Александровичу.
В старинном парке корпуса больницы,
кирпичные простые корпуса…
Как жаль, что не учился я молиться,
и горько, что не верю в чудеса.
А за окном моей палаты осень,
листве почившей скоро быть в снегу.
Я весь в разброде, не сосредоточен,
принять несправедливость не могу.
Что мне теперь до участи народа,
куда пойдет и чем закончит век?
Как умирает праведно природа,
как худо умирает человек.
Мне здесь дано уйти и раствориться…
Прощайте, запахи и голоса,
цвета и звуки, дорогие лица,
кирпичные простые корпуса…
Эльдар Рязанов
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