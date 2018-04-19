Влад Топалов показал красавиц-сестер

Влад Топалов одно время выступал в одной группе с Сергеем Лазаревым , которая назвалась Smash. Однако из-за конфликта Сергей покинул коллектив и стал сольным исполнителем. У Влада были проблемы с наркотиками, поэтому о нем некоторое время не было ничего известно. Он встречался с дочерью миллионера, а недавно появились слухи о его романе с Региной Тодоренко

Сегодня Топалов опубликовал фото с родственницами. В кадре он обнимает высокую блондинку, которая облачена в элегантный черный костюм, а рядом с ними стоит девочка в дубленке нежного оттенка. «Две мои сладкие, любимые, красивые сестренки! Третьей нет тут, но она у меня тоже есть, самая маленькая! Все же, семья — это невероятная сила! Как духовная, так и физическая!», — написал артист. Он также поблагодарил свою маму и отца за то, что они есть.

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Поклонники восхитились снимком. Многие были поражены тому, что девочки так похожи на своего знаменитого брата. «Класс, три сестры», «Так похожи!», «Сестренки твои просто красавицы», — прокомментировали фото подписчики. Как известно, отец Влада Михаил Топалов бизнесмен и продюсер. Мать Татьяна Анатольевна окончила Историко-Архивный институт. У певца есть единокровная сестра Ника, которой семь лет. Также есть сестры: 29-летняя Алина и Анна, которой десять лет, они и позирует с ним на фото. Когда родители развелись, мама артиста забрала Алину, а Влад остался жить с отцом.