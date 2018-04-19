АСИ планирует почти вдвое увеличить число коворкинг-центров «Точка кипения» в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует почти вдвое увеличить число центров коллективной работы (коворкинг— центров) — с 13 до 25 до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, член экспертного совета при правительстве РФ Дмитрий Песков.

"Амбициозный план — это открыть до 25 «Точек кипения» до конца года", — сказал Песков в кулуарах Петербургского цифрового форума, который проходит 18-19 апреля.

Он добавил, что АСИ рассматривает для открытия коворкинг-центров такие города, как Калининград , Воронеж, Севастополь , а также города республик Северного Кавказа. «Мы будем усиливать работу „Точек кипения“, сейчас там создаются медиацентры, которые будут обеспечивать взаимную онлайн-трансляцию мероприятий, которые там проходят, будут записываться лекции, образовательный компонент там будет существенно усилен», — отметил Песков.

В регионах России открыто уже 13 таких центров. «У нас огромная очередь, сейчас около 50 заявок из разных городов, но мы не удовлетворяем каждую заявку — мы ждем, в регионе должно сложиться сообщество, предприниматели должны научится правильно разговаривать с властью и с образованием, культурой», — пояснил Песков.

"Точки кипения"

Коворкинг-центр «Точка кипения» — пространство для коллективной работы, которое, по замыслу АСИ, должно стать площадкой для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в формате «без галстука». В рамках дискуссий участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и дорожные карты для их воплощения. Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года, когда первый такой центр был открыт в Москве . Центры открываются и работают за счет частных инвестиций.

АСИ — некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.

Петербургский цифровой форум впервые проходит в Северной столице 18 и 19 апреля на площадке конгрессно— выставочного центра «Экспофорум». Основной повесткой форума стало обсуждение развития цифровой экономики и внедрения новых технологий в повседневную жизнь.