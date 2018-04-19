Облздрав назвал причины проблем, приведших к «итальянской забастовке» воронежских медиков 

По мнению чиновников, во всём виновата плохая работа администрации «скорой». Департамент здравоохранения подвёл итоги проверки в воронежской скорой помощи. Причиной для ревизии, напомним, было недовольство со стороны работников этого подразделения — они отказывались выезжать в составе неукомплектованных бригад, то есть, по сути — объявили «итальянскую забастовку». По словам ведомства, причины проблем — не эффективная работа администрации скорой помощи, которая некорректно планирует фонд оплаты труда и не разъясняет сотрудникам о стимулирующих выплатах. В числе негативных факторов и отсутствие коллективного договора. Его, говорят, уже создают — там будут прописаны условия распределения вызовов и оплата труда. Решение вопросов в департаменте видят также в оформлении дополнительной лицензии на неотложную помощь.
Тогда на экстренные вызовы будет выезжать полностью укомплектованная бригада, а на неотложные — бригада в составе одного специалиста. — Кроме того, есть решение по дополнительным финансовым средствам за счёт самой скорой помощи. Будет добавлено 20% в фонд оплаты труда для увеличения заработной платы бригаде, выезжающим на вызов, и диспетчерам, принимающие вызовы. Из регионального бюджета дополнительно ещё 10%. То это приведёт к росту фонда оплаты труда на 30% этой категории сотрудников, — рассказала «Вести-Воронеж» заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Нехаенко.