Облздрав назвал причины проблем, приведших к «итальянской забастовке» воронежских медиков

По мнению чиновников, во всём виновата плохая работа администрации «скорой». Департамент здравоохранения подвёл итоги проверки в воронежской скорой помощи. Причиной для ревизии, напомним, было недовольство со стороны работников этого подразделения — они отказывались выезжать в составе неукомплектованных бригад, то есть, по сути — объявили «итальянскую забастовку». По словам ведомства, причины проблем — не эффективная работа администрации скорой помощи, которая некорректно планирует фонд оплаты труда и не разъясняет сотрудникам о стимулирующих выплатах. В числе негативных факторов и отсутствие коллективного договора. Его, говорят, уже создают — там будут прописаны условия распределения вызовов и оплата труда. Решение вопросов в департаменте видят также в оформлении дополнительной лицензии на неотложную помощь.