«КУМИ умышленно не выполняет решение суда» 

В номере от 7 марта 2018 года №09 (881) газеты «Псковская губерния была опубликована статья Светланы Веткиной „Не землю, так деньги“, посвящённая тому, что председатель Гдовского районного собрания не видит конфликта интересов, представляя коммерческую фирму в суде против администрации района». Учредители фирмы «Рыбачий стан», а также бывший глава Гдовского района Михаил Разумнов представили свою версию происходящего. Ниже «ПГ» публикует их позицию без изменений. Отметим, что газета в первоначальной публикации дала возможность комментария главе Гдовского районного Собрания Юлии Сагателян. В статье указывается, что 30 гектаров на берегу Чудского озера в деревне Устье были проданы в декабре 2014 года фирме «Рыбачий стан», директором и одним из учредителей которого была Наталья Разумнова, жена главы района. Фирма заплатила в бюджет района 1,89 млн рублей. Много это или мало? Точно не скажешь: конкурентов у «Рыбачьего стана» не было. Объявления, которые размещала в «Гдовской заре» администрация Разумнова, никак не позволяли определить на местности продаваемый земельный участок. Однако приведённые газетой сведения не соответствуют действительному положению дел по следующим основаниям: ООО «Рыбачий стан» ОГРН 1146027001471, ИНН/КПП 6003006682/600301001 зарегистрировано при создании 05.03.2014. Участниками (учредителями) юридического лица являются граждане Российской Федерации Сербинов Владимир Петрович, Новицкий Сергей Николаевич, Коротков Сергей Николаевич, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. Единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор Ерёменко Надежда Петровна. Решением Арбитражного суда Псковской области от 21.09.2016 по делу А52-37/2016, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, признан недействительным договор купли-продажи земельного участка от 10.12.2014 №167, площадью 30479 кв. м, что соответствует площади около 3 га. Между тем в публикации указано, что «… 30 гектаров на берегу Чудского озера в деревне Устье были проданы в декабре 2014 года фирме «Рыбачий стан»…» В соответствии с ст. 301 Гражданского кодекса РФ, далее — ГК РФ, определено право собственника истребовать своё имущество из чужого незаконного владения. В соответствии со ст. 303 ГК РФ при истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые он извлёк или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества. Бывший глава Гдовского района Михаил Разумнов. Фото: pskov.ruВладелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь вправе требовать от собственника возмещения произведённых им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества. Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведённые им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произведённых на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение). Таким образом, право на возмещение неотделимых улучшений прямо предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации и не может быть ограничено каким-либо другим образом, кроме как законом. Стремясь создать отрицательное мнение об организации, неосновательно умалить её право, предусмотренное законом, в газете «Псковская губерния» опубликовано, что «…Фирма решила реализовать возможности, заложенные в пункте третьем акта приема-передачи земельного участка: затребовать стоимость неотделимых улучшений…»Продолжая неправомерное умаление прав ООО «Рыбачий стан» в публикации указано, что «…Недостроенное здание кафе-гостиницы и шесть фундаментов гостевых домов вкупе с вырубленным кустарником и новой трансформаторной будкой «Рыбачий стан» оценил в 9,16 млн рублей…»При этом размер произведённых организацией неотделимых улучшений определён на основании назначенной арбитражным судом Псковской области экспертизы, а не по желанию ООО «Рыбачий стан». В действительности стоимость неотделимых улучшений по данным общества превышает 12 млн рублей, а перечень произведённых работ по улучшению земельного участка не исчерпывается «…вырубкой кустарника…» До того момента, как общество приобрело земельный участок и улучшило его характеристики, он представлял собой закустаренное болото, которое использовать для рекреационных целей было невозможно, что подтверждается результатами экспертизы, имеющейся в материалах арбитражного спора. В стремлении превознести свои заслуги и не обладая необходимыми юридическими познаниями, не утруждая себя в изучении вынесенных судебных актов, газета указывает, что «…Вторая причина формальна. Право собственности района на возвращенный участок до сих пор не зарегистрировано Росреестром…»При наличии объективной позиции так называемый корреспондент изучил бы все представленные в арбитражных делах обстоятельства и уяснил, что в силу ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех. Однако вопреки указанной правовой норме и будучи обязанным лицом в силу судебного акта комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района до сегодняшнего дня не совершил необходимые действия по регистрации права собственности муниципального образования «Гдовский район» на земельный участок в тридцатидневный срок после вступления в законную силу решения, а равно не возвратило обществу — 1 890 000 руб. в тот же тридцатидневный срок после вступления в законную силу решения. Данные факты сокрыты газетой за пеленой броской, но в действительности несуразной фразы о якобы «… формальности причины…» Между тем умышленное неисполнение решения суда образует состав уголовного правонарушения для славного новыми призывами главы, о завоеваниях которого так ярко и красочно рассказывает репортер, предрекая очевидную вещь, что «…Вероятно, следует ждать публикаций о том, «как в Гдовском районе „кидают“ инвесторов» — в статье это доказать куда легче, чем в арбитражном процессе. Нетрудно предугадать, что главным злодеем там будет выставлен не потерявший доступ к гдовским ресурсам Михаил Разумнов, а новый глава района Юрий Павлов, который выиграл выборы как раз под лозунгом борьбы с коррупцией…»Вероятно именно следуя своему предречению и опубликована всего лишь статья репортером газеты, ведь «… статье это доказать куда легче…», чем пиарить нового главу района «который выиграл выборы как раз под лозунгом борьбы с коррупцией…»Разумнов Михаил Михайлович, Коротков Сергей Николаевич, учредитель ООО «Рыбачий стан»Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».