Новые поправки в УПК призваны снизить число арестов

Зато человек избежит ареста до тех пор, пока не будет вынесен приговор. А что дальше, суд решит.

"Российская газета" публикует поправки в УПК, которые призваны снизить число арестов. Человека оставят дома, но окружат запретами, чтобы он не смог помешать следствию во всем разобраться.

Закон вводит новую меру пресечения: запрет совершения определенных действий. Это станет еще одной альтернативой аресту. То есть человека не отправят в следственный изолятор , а оставят дома. При этом ему детально пропишут, чего нельзя делать. Присматривать за соблюдением запретов будет тюремное ведомство — с помощью электронных браслетов и других средств контроля.

В УПК появилась новая статья — «Запрет определенных действий». Она дает полномочия суду устанавливать фигуранту уголовного дела определенный набор запретов.

Скажем, человеку нельзя будет выходить из дома в определенное время. В таком случае суд скорее всего предпишет ему оставаться в родных стенах с вечера до утра. А днем разрешит ходить по своим делам — на работу, учебу и т.п.

Также обвиняемому могут запретить подходить ближе определенного расстояния к определенным объектам или лицам. Нетрудно догадаться, что суд прочертит своего рода защитную линию вокруг свидетелей и потерпевших. А директору завода, подозреваемому в растрате, могут запретить появляться на предприятии. Ближе ста метров к проходной — не подходить.

Кроме того, суды составят для человека стоп-листы — списки тех, с кем ему запрещено общаться. То есть не только встречаться, но созваниваться или переписываться. Ничего нельзя.

Новизна подхода еще и в том, что запреты в разных вариациях смогут применять как отдельно, так и дополнением к другими мерами — залогу и домашнему аресту. Дается судам и право отключать подследственных от связи — почты, телефона, Интернета. Но совсем отрезать человека от мира нельзя.

Подследственный не может быть ограничен в телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов , аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. Но о каждом таком звонке надо будет потом проинформировать инспекцию.