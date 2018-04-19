Минвостокразвития: инвестор из КНР начнет летом строить в ДФО заводы биотоплива

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Инвестор из КНР планирует построить в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) пять заводов по производству биотоплива из лесных отходов. Стоимость проекта оценивается почти в 1,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

19 апреля в Хабаровске прошел День китайского инвестора под председательством вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева

"Китайская компания «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» (Beijing Zhonglian Ruihua New Energy Technologies) уже этим летом намерена приступить к строительству пяти заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству биотоплива — так называемых пеллет — в Хабаровском и Приморском крае ", — говорится в сообщении. Отмечается, что планируемая мощность составит 100 тыс. тонн продукции в год. Основными рынками сбыта будут Китай и Южная Корея . Инвестиции в каждый завод оцениваются в 30 млн юаней (293 млн рублей по курсу Центрального банка РФ на 19 апреля — прим. ТАСС).

"Мы буквально вчера проводили совещание по лесопромышленному комплексу и говорили о том, что у нас как раз с отходами беда на Дальнем Востоке, никто не работает. Надеюсь на здравый смысл наших деревопереработчиков, что они сами сделают шаг навстречу, но если эти шаги будут замедляться, то мы поспособствуем: лес надо перерабатывать полностью, закапывать в землю остатки, кроны — это варварство, поэтому если коллеги будут двигаться медленно, мы подрегулируем экологическое законодательство, чтобы было больше мотивации", — цитирует слова Трутнева пресс-служба Минвостокразвития.

Хорошие перспективы

"У нас сегодня и в Амурском районе, и в Солнечном есть такие хранилища отходов, которые не используются. У нас сегодня для этих инвесторов, которые пришли, достаточно отходов лесопроизводства, которые мы можем им предоставить. У нас сегодня в крае производится примерно 240 тыс. тонн пеллет. При этом мы только с нашими производителями планируем к 2020 году выйти на 560 тыс. тонн. И у нас есть еще примерно на половину этого количества ресурсов, поэтому будем работать", — сказал Шпорт.

В сообщении подчеркивается, что мощности компания «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» планируется разместить в Хабаровском и Приморском краях, так как, по мнению инвестора, это наиболее подходящие для реализации проекта регионы, которые располагают необходимым количеством сырья.