Китайская компания откроет в ДФО заводы по производству пеллет

Инвестор из КНР планирует приступить к строительству в России заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству биотоплива, так называемых пеллет. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Китайская компания «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» (Beijing Zhonglian Ruihua New Energy Technologies) уже этим летом собирается открыть пять заводов в Хабаровском и Приморском краях.

Планируемая мощность — 100 тысяч тонн продукции в год. Основными рынками сбыта станут Китай и Южная Корея . Инвестиции в каждый завод оцениваются в 30 миллионов юаней.

— Так совпало, что мы буквально вчера проводили совещание по лесопромышленному комплексу и говорили о том, что у нас как раз с отходами беда на Дальнем Востоке, никто не работает, — отметил Трутнев.

Сейчас китайский инвестор ищет партнеров из числа российских лесопереработчиков, которые смогут поставлять сырье для будущего производства. Помощь в этом вопросе бизнесмену обещает оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.