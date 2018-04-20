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Китайская компания откроет в ДФО заводы по производству пеллет
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Китайская компания откроет в ДФО заводы по производству пеллет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Инвестор из КНР планирует приступить к строительству в России заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству биотоплива, так называемых пеллет. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Китайская компания «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» (Beijing Zhonglian Ruihua New Energy Technologies) уже этим летом собирается открыть пять заводов в Хабаровском и Приморском краях.
Планируемая мощность — 100 тысяч тонн продукции в год. Основными рынками сбыта станут Китай и Южная Корея. Инвестиции в каждый завод оцениваются в 30 миллионов юаней.
Проект был представлен в рамках Дня китайского инвестора, прошедшего в Хабаровске 19 апреля. Идею поддержали вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
— Так совпало, что мы буквально вчера проводили совещание по лесопромышленному комплексу и говорили о том, что у нас как раз с отходами беда на Дальнем Востоке, никто не работает, — отметил Трутнев.
Сейчас китайский инвестор ищет партнеров из числа российских лесопереработчиков, которые смогут поставлять сырье для будущего производства. Помощь в этом вопросе бизнесмену обещает оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
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