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Умный город создадут общими усилиями
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Умный город создадут общими усилиями 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 19 апреля, на 22-м Российском интернет-форуме заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин представил программу «Умный город».
Можно с определенной долей уверенности сказать, что москвичи каких-то тридцать лет или полвека назад даже не подозревали, что записаться к врачу можно будет за пару минут прямо из дома, что школьные дневники и журналы уйдут в прошлое, а общаться с родственниками, живущими в другом городе, можно будет даже сидя в вагоне метро.
Электронные возможности
Программа «Информационный город» к 2018 году вывела столицу на уровень развитых мегаполисов мира в сфере цифровизации.
Подводя итоги прошлого года, глава столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев подчеркнул, что технологии в по-настоящему «умном» городе должны помогать жителю, делать его жизнь более комфортной, экономить время.
За последние семь лет в столице было установлено более 160 тысяч камер видеонаблюдения, помогающих в организации дорожного движения и обеспечении безопасности жизни москвичей в целом.
Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) значительно оптимизировал образовательный процесс. К электронному журналу и дневнику сегодня подключены уже более полутора миллионов пользователей. В столичных школах создано более шести тысяч высокотехнологичных классов. На выбор преподавателей предлагается более 17 тысяч сценариев интерактивных уроков. Благодаря переводу учебников в цифровой вид рюкзак школьника стал легче в два раза. По официальным данным, успеваемость детей в пилотных школах МЭШ выросла на 15 процентов.
Информатизация столичной системы здравоохранения привела к тому, что люди перестали бояться поликлиник и их многочасовых очередей. Вовлечение лечебных учреждений в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему за семь лет выросло с 7 процентов до 100. На сегодняшний день создано порядка 6,3 миллиона электронных карт. Только за последний год по всем цифровым каналам на прием к врачу записались более 111 миллионов раз, порядка 51 тысячи человек прикрепились к поликлиникам без очного визита.
Главным достижением «Информационного города» в системе ЖКХ можно назвать Единый диспетчерский центр, через который сегодня проходят все заявки москвичей по коммунальным вопросам. В месяц центр принимает около 900 обращений.
Цифровая эра столицы
Программа «Умный город», разрабатываемая Департаментом информационных технологий совместно с экспертами, стала логическим продолжением завершившегося «Информационного города» и рассчитана до 2030 года. На первых этапах выделены основные векторы развития города: цифровая мобильность, повышение качества жизни, охрана окружающей среды, повышение конкурентоспособности, развитие капитала и создание цифрового правительства. Анализируя эти направления, можно понять, что ими охвачены все сферы жизни — от транспорта до образования.
Основной принцип создания «Умного города» — вовлечение жителей и привлечение частных инвестиций.
— Раньше город закупал самые лучшие решения. В современной реальности такой подход уже не работает. Департамент информационных технологий Москвы меняет парадигму — мы не покупаем, мы сотрудничаем. Поэтому мы активно призываем всех к диалогу, — отметил замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем Ермолаев, руководитель департамента информационных технологий Москвы:
— Мы реализуем в городе более 400 проектов. Говоря об инновациях, нужно отметить, что было создано специальное подразделение — лаборатория-инновация, которая позволила нам внедрять новые технологии. К примеру, Москва стала первым городом в мире, который создал государственную платформу, построенную на основе технологии блокчейна, — это «Активный гражданин».
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