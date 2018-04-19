Как наказать горе-аптеку?

За что и куда именно можно пожаловаться на аптечный пункт, выяснил Sobesednik.ru

Если при очередном посещении аптеки вы столкнулись с неуважительным отношением, ошибкой при выдаче товара, продажей просроченных лекарственных средств, отказом выдать чек или любым иным нарушением, можно написать жалобу.

«Дайте жалобную книгу!»

Сначала обратитесь к заведующему фармацевтическим пунктом и попросите его разрешить спорную ситуацию. Если на вашу просьбу не отреагировали должным образом — попросите «Книгу жалоб и предложений» (она должна в обязательном порядке иметься в каждом аптечном пункте, и вам ее обязаны предоставить по первому требованию) и оставьте в ней соответствующую запись:

• Опишите суть конфликта.

• Укажите имя сотрудника, который вас обслуживал (они должны быть указаны на бейджиках персонала, но если нет — спросите).

• Если проблема касается продажи, укажите номер чека.

• Если проблема с препаратом, укажите его название, серию, номер, срок годности.

• Оставьте данные о себе (Ф. И. О. и контактный телефон, по желанию — адрес или электронную почту).

Укажите, что в случае игнорирования вашей жалобы вы обратитесь в вышестоящие инстанции.

Два дня ждем реакцию

Согласно законодательству РФ , заведующий аптекой или ее собственник обязаны рассмотреть жалобу в течение двух дней. При этом руководство аптеки обязано потребовать у провизора письменное объяснение по содержанию жалобы, разобраться по существу вопроса и дать письменный ответ на претензию. В течение пяти дней (при необходимости этот срок может быть увеличен до 15 дней, о чем делается пометка на вашем заявлении) указанные недостатки в работе аптеки должны быть устранены, о чем вас обязаны оповестить в письменном виде или по телефону. На обратной стороне вашего заявления в «Книге жалоб» также делается пометка о принятых мерах.

Если вам отказались предоставить «Книгу жалоб и предложений» или руководство оста-вило вашу жалобу без внимания, смело пишите в Роспотребнадзор или в Росздравнадзор

Куда лучше обратиться?

Это зависит от ситуации. Росздравнадзор курирует вопросы медицинского обеспечения и качества медикаментов, принимает жалобы на аптеки, которые продают некачественную или просроченную продукцию, необоснованно повышают цены на медикаменты, дезинформируют покупателей об акциях и самих медикаментах.

В полномочия Роспотребнадзора входит контроль за соблюдением законов и нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей и контроль за соблюдением правил продажи товаров.

Составляем жалобу

Она пишется в произвольной форме. В ней необходимо указать:

• Данные о себе. Анонимные жалобы не рассматриваются, так что укажите полностью свои Ф. И. О., домашний адрес и способы связи с вами (телефон, электронную почту).

• Дату происшествия.

• Описание сути проблемы. Лаконично изложите суть происшествия, указав все известные вам данные (Ф. И. О. продавца, с которым произошел конфликт, номер чека, информацию о медикаменте и т.д.).

• Приложите документы (если имеются). К документам можно отнести копии чеков, переписку с руководством аптеки относительно данного вопроса, копию вашей жалобы в «Книгу жалоб и предложений» аптеки и т.д. Не забудьте включить в текст обращения перечень данных документов.

• В конце документа поставьте дату, подпись и расшифровку подписи.

Максимальный срок рассмотрения жалобы — 30 дней. Ответы направляются на электронный или почтовый адрес заявителя.