В Красном Яре прошел областной День призывника

Год в сапогах впереди. Самарская область провожает на службу будущих солдат. Во всех районах проходят мероприятия, приуроченные ко Дню призывника. В Красном Яре организовали показательные выступления, тематические выставки и концерты.

Настоящее шоу в Красном Яре в исполнении тольяттинского спецназа ГРУ . Его бойцы владеют многочисленными видами единоборств, которые в День призывника демонстрируют будущим воинам. Попасть в это подразделение мечтают многие. Как и в президентский полк, чьи ряды регулярно пополняются самарскими новобранцами. «Это моя инициатива, потому что я закончил до этого профиль по экономической безопасности, я хочу служить в федеральной службе охраны . Заранее для этого готовился: я ходил на соответствующие тренировки, поэтому это мне не страшно. Это только представляет большой интерес», — поделился кандидат в президентский полк Андрей Поздняков.

Подержать в руках современные автоматы и гранатометы, изучить кабину БМП — в День призывника все желающие могут на время окунуться в армейские будни. Свои навыки и мастерство показывают юнармейцы. Своим примером — в хорошем смысле слова — они «заражают» ровесников патриотизмом и готовностью к службе. «Безусловно это колоссальный вклад, потому что юнармейцы, в частности мы, понимаем уже это. Те, кто только вливается, только видят это, то есть это те маленькие дети, которые бегали здесь, которых я здесь видел, они видят в этом смысл, интерес», — поделился командир отряда юнармейцев Исаклинского района Нематулло Диеров.

В областном военкомате отмечают: молодые люди сегодня более осознанно идут в Вооруженные силы. Для многих из них День призывника станет последним перед отправкой в войска: «На Руси издревле было принято провожать нашу молодежь в армию торжественно, с песнями, с плясками. Мы тоже пытаемся сделать для ребят праздник, поднять престиж призывника Самарской области», — рассказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.

С 1 апреля через призывные комиссии региона уже прошли более 2,5 тысяч молодых людей, 230 из них уже отправились на место службы. До 15 июля войсковые части пополнят 13,5 тысяч новобранцев.